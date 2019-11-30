Туроператор: восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели домой

МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. В пятницу из В пятницу из Доминиканы в Россию вылетели восемь туристов, пострадавших в аварии 26 ноября , когда в автобус с россиянами врезался грузовик, в больницах остаются 19 человек, сообщила РИА Новости представитель туроператора Anex Tours Валерия Ферафонтова.

Во вторник ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет. Семеро улетели домой в тот же день.

"Восемь человек вылетели сегодня в Россию в 17.15 по местному времени (0.15 мск субботы)", - рассказала по телефону представитель туроператора.

Девять пострадавших по-прежнему находятся в палатах интенсивной терапии, откуда часть из них в субботу переведут в обычный стационар в связи с нормализацией состояния.