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РИА Новости

Туроператор: восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели домой

05:00 30.11.2019
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© Фото : Diario LibreАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
© Фото : Diario Libre
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. В пятницу из Доминиканы в Россию вылетели восемь туристов, пострадавших в аварии 26 ноября, когда в автобус с россиянами врезался грузовик, в больницах остаются 19 человек, сообщила РИА Новости представитель туроператора Anex Tours Валерия Ферафонтова.
Во вторник ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. Погибших нет. Семеро улетели домой в тот же день.

"Восемь человек вылетели сегодня в Россию в 17.15 по местному времени (0.15 мск субботы)", - рассказала по телефону представитель туроператора.

Девять пострадавших по-прежнему находятся в палатах интенсивной терапии, откуда часть из них в субботу переведут в обычный стационар в связи с нормализацией состояния.
По информации туроператора, два человека в пятницу выписались из больницы, но не покинули территорию комплекса, поскольку там также проходят лечение их родные. Всего в трёх больницах Доминиканы официально остаются 19 россиян.
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
27 ноября, 10:05
Представители Доминиканы не предлагали выплаты пострадавшим россиянам
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ДТП с россиянами в ДоминиканеНовости - ТуризмДоминикаРоссияВ мире
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