В Северной Корее в ДТП погибли более 30 туристов из Китая

ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан подтвердил, что в результате ДТП с туристическим автобусом в КНДР погибли 32 гражданина Китая и четыре жителя Северной Кореи.

"В результате аварии погибли 32 гражданина КНР и ещё четыре северокорейских сотрудника", — сообщил на брифинге Лу Кан.

Ранее телеканал СGTN проинформировал, что при падении с моста туристического автобуса в КНДР погибли более 30 человек. МИД Китая сообщал, что в результате ДТП, которое произошло вечером 22 апреля в провинции Хвэнхэ-Пукто, погибли китайские туристы.