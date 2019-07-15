Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T18:10Z
https://ria.ru/20190715/1556548599.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155650/77/1556507793_324:281:891:600_1036x0_80_0_0_f6fdbd9fec8bee8543679bff5d672bcc.jpg
РИА Новости

Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии доставили в Татарстан

Вчера, 18:10
335
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтактеДТП в Башкирии. 14 июля 2019
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтакте
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Четверо взрослых и ребенок, пострадавшие в аварии с автобусом в Башкирии в воскресенье, доставлены в Набережные Челны, оформляется их госпитализация, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. По данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.
ДТП в Архангельском районе Башкирии
Вчера, 10:05
В Башкирии рассказали о работе перевозчика, чей автобус попал в ДТП
"На 17.40 мск в лечебные учреждения Набережных Челнов силами наземного транспорта санитарной авиации и скорой медицинской помощи доставлены пятеро пострадавших. Четыре человека находятся в больнице скорой медицинской помощи, пациенты проходят процедуру осмотра и оформления госпитализации. Ребенок доставлен в Камский детский медицинский центр в сопровождении отца, который также является пострадавшим в ДТП", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в больницах Уфы остаются два человека в тяжелом состоянии. Вопрос их транспортировки в Татарстан будет решаться после стабилизации состояния.
Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019
14 июля, 22:35
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
000000
Обсудить 0
ДТП с автобусом в БашкирииРеспублика БашкортостанТатарстанПроисшествия
Рекомендуем
СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
РИА
Новости
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза
Сотрудники полиции дежурят во время проведения акции против президента Украины Петра Порошенко во Львове. 28 марта 2019
Нацполиция Украины будет дежурить в усиленном режиме в связи с выборами
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
ЕС надеется на возвращение Ирана к полному выполнению ядерной сделки
Лента
новостей
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
Паводок в Иркутской области
В Иркутской области рассмотрят проекты о льготах пострадавшим от паводка
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
МИД Ирака призвал страны мира активнее забирать на родину "детей ИГ*"
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
Собственник попавшего в ДТП в Башкирии автобуса окажет помощь пострадавшим
ДТП в Архангельском районе Башкирии
В Башкирии рассказали о работе перевозчика, чей автобус попал в ДТП
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Москалькова разочарована решением о переносе рассмотрения дела Вышинского
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Орешкин предложил обсудить особый статус для локальной продукции
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в зале заседаний Подольского суда в Киеве. 15 июля 2019
Москалькова допустила давление на суд в деле Вышинского
Баксанской пойме вернули первозданную чистоту
В Приэльбрусье два альпиниста сорвались с горы
Трех косаток из китовой тюрьмы отправили на судне по Амуру к месту выпуска
Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли путешествие по Амуру
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
Мексика раскритиковала новые ограничения для мигрантов в США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
Лента новостейМолния