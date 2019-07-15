Пятерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии доставили в Татарстан

КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Четверо взрослых и ребенок, пострадавшие в аварии с автобусом в Башкирии в воскресенье, доставлены в Набережные Челны, оформляется их госпитализация, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.

В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. По данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

"На 17.40 мск в лечебные учреждения Набережных Челнов силами наземного транспорта санитарной авиации и скорой медицинской помощи доставлены пятеро пострадавших. Четыре человека находятся в больнице скорой медицинской помощи, пациенты проходят процедуру осмотра и оформления госпитализации. Ребенок доставлен в Камский детский медицинский центр в сопровождении отца, который также является пострадавшим в ДТП", - сказал собеседник агентства.