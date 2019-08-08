Под Новороссийском подняли из обрыва машину, попавшую в ДТП с автобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели подняли легковой автомобиль из обрыва под Новороссийском, где произошло крупное ДТП, работы по подъему автобуса еще продолжаются, сообщил РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС города.

"Легковушку достали уже … Автобус еще нет", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что работы затрудняются тем, что автобус негабаритный, к тому же он деформирован.

В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы.