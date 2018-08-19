Пятеро украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, выписали из больницы

КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Пятеро украинцев, которые пострадали в ДТП с автобусом в Польше, были выписаны из больницы, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По уточненной информации генерального консула, в больницах остаются 36 человек", — приводит украинское информагентство УНИАН слова Погорельцева. По его данным, в воскресенье из больницы были выписаны три ребенка и двое взрослых.

Также дипломат сообщил, что в понедельник местные власти дадут украинской стороне официальную информацию по поводу ДТП.

ДТП автобуса произошло в пятницу поздно вечером в Подкарпатском воеводстве на трассе между Перемышлем и Саноком. Автобус, в котором находились 54 туриста из Львова, направлявшихся в Вену, съехал с дороги и упал с откоса, несколько раз опрокинувшись. Ранее сообщалось о гибели 3 украинцев и госпитализации 18 человек, из которых девять находились в тяжелом состоянии. Позже МИД Украины уточнил, что в больницах находятся 42 украинца.