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РИА Новости

Источник назвал возможную причину ДТП с автобусом под Новороссийском

10:09, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
КРАСНОДАР, 8 авг — РИА Новости. Водитель автобуса, ставший участником смертельного ДТП под Новороссийском, предположительно, уснул за рулем. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах Краснодарского края.

"У автобуса нет тормозного следа. Возможно, водитель автобуса заснул за рулем, его повело влево, он врезался во внедорожник, сбавивший скорость на перекрестке перед поворотом, подхватил его, и вместе они улетели в обрыв", — объяснили, в свою очередь, представители экстренных служб.

Крупная авария произошла около десяти часов вечера в среду на 16-м километре трассы Новороссийск — Керченский пролив. По информации ГИБДД, внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись, после чего упали с 30-метрового обрыва.
В общей сложности в автомобилях ехали 47 человек. Погибли находившиеся Volkswagen Touareg три человека, в том числе двое детей.
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
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По предварительным данным СК, водители обеих машин были трезвы.
Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".
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ДТП под НовороссийскомНовороссийскПроисшествия
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