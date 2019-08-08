Источник назвал возможную причину ДТП с автобусом под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 авг — РИА Новости. Водитель автобуса, ставший участником смертельного ДТП под Новороссийском, предположительно, уснул за рулем. Об этом сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах Краснодарского края.

"У автобуса нет тормозного следа. Возможно, водитель автобуса заснул за рулем, его повело влево, он врезался во внедорожник, сбавивший скорость на перекрестке перед поворотом, подхватил его, и вместе они улетели в обрыв", — объяснили, в свою очередь, представители экстренных служб.

Крупная авария произошла около десяти часов вечера в среду на 16-м километре трассы Новороссийск — Керченский пролив. По информации ГИБДД, внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись, после чего упали с 30-метрового обрыва.

В общей сложности в автомобилях ехали 47 человек. Погибли находившиеся Volkswagen Touareg три человека, в том числе двое детей.

Сорок четыре пострадавших госпитализированы, 13 из них экстренно прооперировали.

По предварительным данным СК, водители обеих машин были трезвы.

Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".