© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019

СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Сочи достигло 26 человек, из них трое детей; три человека в операционных отделениях в больницах курорта, сообщает администрация города.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes, говорится в сообщении. В результате ДТП погибших нет, на место оперативно выехали 19 бригад скорой медицинской помощи, отмечает администрация города.

"Пострадали 26 человек. Все они доставлены в больницы города Сочи. Из них трое детей, их состояние удовлетворительное. Остальные взрослые, пять человек находятся сейчас в Адлерской больнице, где проходят диагностику, один из них - в операционном отделении. В Сочинскую городскую больницу доставлено 18 человек, двое из них сейчас в операционном отделении, остальные проходят обследование", - говорится в сообщении.