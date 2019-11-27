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РИА Новости

Нештатные ситуации на МКС в 2010-2019 годах

13:29 27.11.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос

2019

27 ноября стало известно, что на борту Международной космической станции не работают оба туалета. Ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле "Звезда" не используется из-за сигнализации переполненного бака, а туалет WHC в американском модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Оба туалета российского производства. Туалеты, которые имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.
22 октября стало известно, что из-за короткого замыкания астронавты не могут пользоваться кухней в американском модуле Unity. Сначала они были вынуждены ходить за горячей водой и подогревом пищи в российский модуль "Звезда", а затем перенесли чайник и плиту в другой американский модуль Destiny. 14 ноября астронавты починили кухню в американском модуле Unity.
26 сентября на борту МКС произошел отказ российской системы кондиционирования СКВ-2. В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха – СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.
29 августа произошло срабатывание аварийной сигнализации в американском сегменте МКС по причине высокого уровня кислорода в российском модуле "Звезда". Это произошло во время наддува атмосферы станции кислородом из баков грузового корабля "Прогресс МС-12". По указанию специалистов Центра управления полетами наддув был прекращен.
24 августа беспилотный космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту, стартовавший с космодрома Байконур 22 августа, не смог причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Это произошло из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС. 27 августа "Союз-МС-14" состыковался с МКС на другом стыковочном узле – на модуле "Звезда". Для этого космонавтам сначала пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14". В середине сентября российский космонавт обнаружил, что стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
Утром 29 апреля работающие на Земле специалисты обнаружили проблему с системой электропитания американского сегмента МКС. В системе электропитания американского сегмента МКС отказал блок подключения электропитания MBSU, в результате чего отключились два из восьми каналов электропитания. Специалисты перераспределяли электропитание через шесть работоспособных каналов. Поломка не сказалась на работе российского сегмента МКС.
3 марта после прибытия на МКС корабля Dragon-2 анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере станции. Его концентрация составляла около шести миллиграммов на кубический метр. По указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация снизилась примерно до двух миллиграммов на кубический метр. До стыковки корабля Dragon-2 она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После ухода корабля 8 марта запах изопропилового спирта начал выветриваться.
1 февраля на американском модуле Tranquility МКС произошла расстыковка быстроразъемного соединения на магистрали подачи воды. Специалисты хьюстонского центра управления полетом отключили ее подачу, однако в модуль попало примерно 9,5 литра жидкости. Экипажу удалось снова подстыковать протекшее соединение и затем убрать воду полотенцами.

2018

6 ноября в работе одного из трех терминальных компьютеров российского сегмента МКС произошел сбой. На работу станции он не повлиял, так как для ее нормального функционирования хватает и двух компьютеров – где один резервирует второй. 8 ноября стало известно, что вышедший из строя компьютер на российском сегменте перезагрузили и восстановили трехканальную конфигурацию.
30 августа ночью в российском корабле "Союз МС-09", пристыкованном к российскому сегменту МКС, произошла утечка воздуха. В этот же день в его обшивке экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Позже космонавты успешно загерметизировали его. Для расследования причин появления "дырки" 11 декабря они вышли в открытый космос и взяли образцы материалов с поверхности бытового отсека "Союза", для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю.

2016

22 января стало известно об отказе системы очистки атмосферы станции от углекислого газа CDRA (Carbon Dioxide Removal Assembly), расположенной в американском модуле станции NODE-3. Директор пилотируемых программ НАСА в России Шон Фуллер отметил, что астронавты располагают всем необходимым для проведения ремонта, в том числе новым вентилятором для замены старого, выход которого из строя и привел к отказу системы очистки воздуха.

2015

14 марта стало известно, что вышел из строя один из восьми расположенных за бортом американского сегмента МКС блоков коммутации постоянного тока, которые передают напряжение от солнечных батарей к американскому сегменту станции. Все потребители тока от неработающего блока оперативно были перекоммутированы. На российском сегменте МКС энергопотребление из-за неисправности американского блока было незначительно снижено. Из-за этого были сняты некоторые второстепенные задачи, но, в целом, российский сегмент не пострадал.
14 января утром на американском сегменте МКС прозвучала тревога о выбросе аммиака из системы охлаждения. Сегмент был изолирован, а американские астронавты перешли в российскую часть станции. Проведенный тщательный анализ с помощью газоанализаторов и других технических средств показал, что аммиака в воздушном составе МКС нет. Проведя более 10 часов на российской половине МКС, три астронавта НАСА вернулись к себе. Специалисты пришли к выводу, что основной причиной ложного срабатывания датчиков в системе охлаждения модуля Node-2, в которой используется аммиак, стал компьютерный сбой.

2014

Ночью 10 июня было обнаружено небольшое задымление на борту российского сегмента МКС в системе регенерации воды из конденсата в блоке разогрева воды и пищи. Дым шел от вентилятора в служебном модуле "Звезда". НАСА сообщило об изоляции российского сегмента вентиляционной системы. Решением российского экипажа блок был обесточен. Дым был быстро ликвидирован, угрозы экипажу не было. Позже блок был заменен из имеющегося на борту резерва.

2013

В ночь на 10 мая на американском сегменте станции был зафиксирован выброс газа. Экипаж заметил в иллюминаторах белые хлопья замерзшего аммиака. Вышедшие за борт два американских астронавта обнаружили место утечки из системы охлаждения энергосистемы и ликвидировали ее. Они заменили насос системы охлаждения. Он обеспечивал циркуляцию в системе охлаждения одного из каналов энергоснабжения, идущего от солнечной батареи 2B.

2012

1 ноября японско-американская космическая пара решила проблему в энергосистеме МКС, возникшую из-за утечки охладителя – аммиака – из системы охлаждения электрораспределительных устройств, на которые поступает ток от солнечной батареи 2B, одной из восьми больших солнечных батарей станции. Во время семичасовой работы в открытом космосе они изолировали "подозрительный" участок системы, переключив шланги и клапаны системы циркуляции аммиака на резервную систему охлаждения.
5 сентября астронавты заменили неисправный блок коммутации и восстановили в полном объеме энергосистему американского сегмента МКС. Для этого им пришлось провести в открытом космосе более шести часов и прибегнуть к помощи инструментов, сделанных из подручных материалов, например из зубной щетки и ершика. Из-за неисправности этого блока на американском сегменте станции работали только пять из восьми каналов энергоснабжения от солнечных батарей. Проблемы с блоком начались еще в конце 2011 года, астронавты попытались заменить его 30 августа 2012 года, но не смогли справиться с проблемой.

2010

В ночь на 1 августа в американском сегменте МКС отключился автомат защиты системы охлаждения, однако позднее его удалось включить. Тем не менее, устройство вновь отключилось при запуске насоса системы охлаждения. Астронавты три раза выходили в открытый космос, чтобы заменить агрегат. Только в ходе третьего выхода 16 августа они смогли успешно завершить работу по установке нового насоса системы терморегуляции.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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