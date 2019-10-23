Межгосударственные отношения России и Египта

В 1991 году Египет заявил о признании Российской Федерации в качестве продолжательницы бывшего СССР.

В 1950-1960 годах Египет был важнейшим партнером СССР на Ближнем Востоке. Однако после смены политического курса при президенте Анваре Садате в начале 1970-х годов в отношениях двух стран наступило охлаждение. Улучшение началось в середине 1980-х годов благодаря личному участию экс-президента Египта Хосни Мубарака.

За прошедшие годы российско-египетское взаимодействие значительно укрепилось , выйдя на качественно новый уровень. Между двумя странами осуществляется активный политический диалог.

26-27 августа 2015 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне были затронуты вопросы двусторонних отношений, включая пути дальнейшего укрепления взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись мнениями по международной проблематике, прежде всего по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В ходе визита президент Египта также встретился со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным и вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем . По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу президент Египта посетил Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО РФ).

5 сентября 2016 года президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Ханчжоу (Китай). Беседа глав государств состоялась по завершении рабочих заседаний саммита "Группы двадцати".

4 сентября 2017 года Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Сямэне (Китай) "на полях" саммита БРИКС.

11 декабря 2017 года Путин посетил Египет с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудили перспективы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также сирийское урегулирование. По итогам переговоров были подписаны контракты на строительство в Египте атомной электростанции "Дабаа" и поставку ядерного топлива для данной АЭС.

16-17 октября 2018 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Россию (город Сочи) с официальным визитом. 16 октября главы государств провели неформальную встречу. 17 октября прошли официальные переговоры. Лидеры обсудили ключевые вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня. По итогам консультаций был подписан Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.

Регулярными являются контакты руководителей внешнеполитических ведомств двух государств. Они проводят встречи в рамках международных и региональных форумов, "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

5-6 апреля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Египет с рабочим визитом, где провел переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри и был принят президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

27 сентября Сергей Ларов и Самех Шукри провели встречу в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В 2013 году в Каире впервые прошли переговоры министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате "2+2". 24 июня 2019 года в Москве состоялся очередной раунд консультаций в данном формате: с российской стороны участвовали Сергей Лавров и Сергей Шойгу, с египетской – Самех Шукри и Мухаммад Ахмед Заки.

Состоялись также двусторонние встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Египта Самехом Шухри и министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Минобороны Египта Мухаммада Ахмеда Заки

Поддерживаются контакты по межпарламентской линии, между министерствами и ведомствами двух стран.

1 июля 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем палаты депутатов Египта Али Абдель Алем, которая прошла на полях Международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве.

В начале октября 2019 года Каир посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Состоялись встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Мустафой Мадбули.

В течение многих лет Египет был одним из ведущих торгово-экономических партнеров СССР и России на Ближнем Востоке и в Африке. При содействии Советского Союза в Египте построено около 100 промышленных объектов, многие из которых, прежде всего Асуанская высотная плотина, Хелуанский металлургический комбинат, алюминиевый завод в Наг-Хаммади, и поныне играют важную роль в египетской экономике. В постсоветский период масштабы делового взаимодействия были сокращены, однако в последние годы отмечается его устойчивый рост.

В числе перспективных проектов, представляющих взаимный интерес для двух стран, – модернизация крупных объектов, построенных специалистами СССР, включая Асуанскую ГЭС, создание особой промышленной зоны для производства на территории Египта продукции российского сельхозмашиностроения для стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Одним из важнейших проектов экономического сотрудничества между Каиром и Москвой является Российская промышленная зона в экономической зоне Суэцкого канала.

Межправсоглашение о ее создании было подписано в мае 2018 года. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия планирует вложить в инфраструктуру российской промышленной зоны в Египте около 190 миллионов долларов государственных средств, а возможный объем частных вложений в проект составляет семь миллиардов долларов

Ожидаемые инвестиции в этот проект могут составить около семи миллиардов долларов.

По данным министра торговли и промышленности Египта Амра Нассара, 55 российских компаний уже выразили заинтересованность в инвестициях в российскую промышленную зону в Египте. К настоящему времени уже подписаны соглашения о намерениях примерно с 25 российскими компаниями.

Среди потенциальных резидентов промзоны назывались российские автопроизводители "Группа ГАЗ", "Камаз", УАЗ, нефтяные компании "Газпром нефть" и "Татнефть, а также "Интер РАО", "Трансмашхолдинг", группа "Мортон", "Метпром" и Renault. Ожидается, что первая фаза проектов в рамках российской промзоны будет запущена до 2022 года

В сентябре 2018 года российско-венгерский консорциум "Трансмашхолдинг Венгрия" и Египетские национальные железные дороги подписали договор о поставке 1300 пассажирских вагонов с местами для сидения. Срок реализации контракта – пять лет с момента его вступления в силу

В октябре 2019 года Россия и Египет возобновили переговоры о поставке самолетов SSJ100. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, речь идет примерно о 12 лайнеров. Еще в 2016 году АО "Гражданские самолеты Сухого" вело переговоры о поставке EgyptAir 12 самолетов SSJ100 с опционом еще на 12 лайнеров, однако те переговоры ничем не кончились

Российско-египетский товарооборот в 2018 году вырос на 14% и составил около 7,7 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за всю историю российско-египетских отношений. Объем российского экспорта составил 7,1 миллиарда долларов, импорта – 526,4 миллиона долларов.

По итогам января-августа 2019 года внешнеторговый оборот России и Египта составил 3,9 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 3,6 миллиарда долларов и импорт – 388,7 миллиона долларов.

Основу российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства и др. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, продукцией химической промышленности и др.

Увеличению объемов и диверсификации структуры товарооборота между странами будет способствовать заключение Соглашения о свободной торговле между государствами Евразийского экономического союза и Египтом.

Важной частью всего комплекса двустороннего взаимодействия остаются культурные связи. Основой их договорно-правовой базы является межправительственное соглашение о культурном сотрудничестве 1995 года

В Египте действует Центр египтологических исследований РАН , который в тесном сотрудничестве с министерством по делам древностей АРЕ и другими египетскими учреждениями ведет археологические исследования.

Развиваются контакты по линии высших учебных заведений. Стажировку в Египте на регулярной основе проходят студенты и преподаватели из различных российских вузов. В университете "Айн Шамс" работает известная в мире русистики кафедра русского языка. Сотни россиян, главным образом из субъектов Российской Федерации с преимущественно мусульманским населением, проходят обучение в крупнейшем в исламском мире университете "Аль-Азхар" в Каире.

С 2006 года на территории Египта функционирует Египетско-российский университет (ЕРУ).

Долгие годы динамично развивалось сотрудничество двух стран в области туризма. Россия по числу приезжающих в Египет туристов занимала первое место.

6 ноября 2015 года полеты российских самолетов в Египет были приостановлены после катастрофы российского самолета А321 над Синайским полуостровом. Позднее Росавиация разослала телеграмму о запрете с 14 ноября полетов авиакомпании EgyptAir в Россию. После этого была проведена большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. В апреле 2018 года было возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока не осуществляются