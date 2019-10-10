Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100

"Изначально, когда мы подписывали меморандум (о поставках самолетов - ред.), это (полное возобновление авиасообщения - ред.) имелось в виду - без обеспечения маршрутной сетки говорить о дополнительных потребностях достаточно сложно. Думаю, что вопрос как-то решится. По МС-21 сейчас не в интенсивной фазе, по SSJ100 мы обсуждали, по некоторым регионам получается комфортная загрузка (для египетской стороны - ред.)", - сказал Мантуров.