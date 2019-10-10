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РИА Новости

Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100

11:26 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАИР, 10 окт - РИА Новости. Россия и Египет возобновили переговоры и поставке SSJ100, речь идет примерно о 12 самолетах, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам своего визита в Каир.
По его словам, данный вопрос обсуждался на встрече с президентом Египта в увязке с вопросом о возобновлении чартерного авиасообщения с Арабской республикой.
"Изначально, когда мы подписывали меморандум (о поставках самолетов - ред.), это (полное возобновление авиасообщения - ред.) имелось в виду - без обеспечения маршрутной сетки говорить о дополнительных потребностях достаточно сложно. Думаю, что вопрос как-то решится. По МС-21 сейчас не в интенсивной фазе, по SSJ100 мы обсуждали, по некоторым регионам получается комфортная загрузка (для египетской стороны - ред.)", - сказал Мантуров.
"Да (возобновили переговоры - ред.), по SSJ100. Около 12 машин", - уточнил он.
Самолеты на летном поле международного аэропорта в Шарм эш Шейх
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Еще в 2016 году ГСС вел переговоры о поставке EgyptAir 12 самолетов SSJ100 с опционом ещё на 12 лайнеров, однако те переговоры ничем не кончились.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЕгипетЭкономика
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