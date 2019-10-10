Амр Нассар: прогресса на пути к расчетам в нацвалютах у Египта и России нет

Египетский министр торговли и промышленности Амр Нассар рассказал в интервью РИА Новости о том, как Каир намерен привлекать инвесторов из России, как обстоит дело с созданием в Египте российской промышленной зоны, в чем ее преимущества и привлекательность для компаний из РФ. Он также сообщил, что нужно для того, чтобы две страны перешли на расчеты в рублях, когда Каир может подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом и что Египет делает для сокращения своего госдолга.

— Господин министр, в прошлом году уровень торгового оборота России и Египта превысил 7 миллиардов долларов. Россия приступает к реализации ряда крупных проектов, таких как АЭС эд-Дабаа или поставка в Египет российско-венгерским консорциумом 1300 вагонов. В каких еще областях и проектах в Египте ожидают участия российских компаний?

— Российско-египетские экономические связи имеют стратегический характер. Они базируются на долгой истории совместного торгово-промышленного и инвестиционного сотрудничества. Между политическими лидерами Египта и России существует глубокое понимание того, как продвигать проекты экономического сотрудничества между двумя странами до беспрецедентного уровня.

Хорошие личные отношения и дружба между президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Владимиром Путиным, их взаимопонимание, а также взаимопонимание, доверие и постоянный контакт между мной и его превосходительством министром Денисом Мантуровым, конечно же, создают отличную атмосферу и облегчают взаимодействие. На этом строится большая наша совместная работа.

Россия — великое государство. Она обладает технологиями, располагает развитой промышленностью. Есть сферы экономики, в которых мы заинтересованы, чтобы Россия приняла участие. Египет – осевое государство в регионе: у него особое географическое расположение, есть промышленная база, много предприятий, которые заинтересованы в новых промышленных технологиях. Также Египет располагает квалифицированными профессиональными кадрами, которые, возможно, и нуждаются в некотором обучении, но все же они есть. Хочу сказать, что такого потенциала как в Египте, нет во всем нашем регионе.

Помимо этого, как известно, мы находимся в одном из ключевых регионов мира. У нас заключены важные экономические соглашения с Европой, с арабскими странами, а также африканским континентом. Все это говорит о том, что Египет является хорошей стартовой площадкой, которую можно было бы использовать, интегрировав российские технологии и египетскую промышленностью для выхода на рынки этих регионов.

Россия пока серьезно не присутствует со своим экспортом на африканском континенте, с которым у нас сложилось огромное сотрудничество и целый ряд совместных производств на территории Египта. Также в 12 африканских государствах функционируют наши торговые представительства. В том числе, через них мы продвигаем свои товары, произведенные на египетской территории. Таких офисов в скором времени будет еще больше.

Правительство Египта в настоящее время реализует много национальных проектов, включая строительство новых городов, промышленных городов. Осуществляются проекты в области электроэнергетики, в нефтегазовой, горнодобывающей отраслях, железнодорожной и автомобильной промышленности. Поэтому правительство Египта всегда стремится извлечь пользу из передового российского промышленного опыта для реализации проектов на египетском рынке, особенно в следующих областях: производство железнодорожных вагонов и тепловозов, в особенности в свете текущей ориентации государства на развитие египетской железнодорожной сети, строительство зернохранилищ.

У российской стороны есть прекрасная возможность принять участие в национальном проекте по строительству зернохранилищ, целью которого является создание 50 зернохранилищ общей вместимостью 1,2 миллиона тонн в 17 провинциях Египта. У российской стороны есть возможность создать ряд проектов по хранению зерна в экономической зоне Суэцкого канала в соответствии с национальным планом строительства зернохранилищ и превращения этого региона в логистический центр распределения российского зерна в африканские и арабские страны.

Также есть проекты в области информационных технологий и связи, в области автомобиле- и судостроения, проекты в сфере металлургии, горнодобывающей отрасли. В особенности это касается проекта "Золотой треугольник".

— Ожидается, что российская промышленная зона в Египте станет основной отправной точкой для появления продукции из РФ не только в Египте, но и во всем регионе. Какие есть новости по этому поводу, когда фактически начнется работа в этой зоне?

— Российская промышленная зона является одним из важнейших проектов экономического сотрудничества между Каиром и Москвой и первым интегрированным промышленным проектом России за рубежом. В его инфраструктуру российская сторона планирует вложить 190 миллионов долларов. Ожидаемые инвестиции в этот проект могут составить около 7 миллиардов долларов. Пятьдесят пять российских компаний уже выразили заинтересованность в инвестициях в российскую промышленную зону в Египте. К настоящему времени уже подписаны соглашения о намерениях примерно с 25 российскими компаниями.

Этот проект — прекрасная возможность для российских компаний, желающих вывести вою продукцию на различные международные рынки. Инвестируя в египетский рынок, они получат доступ к рынкам сбыта приблизительно в 1,8 миллиарда человек, благодаря многочисленным торговым соглашениям, которые связывают Египет с основными экономическими блоками в мире.

Египетский рынок и большое число региональных и международных рынков нуждаются в планируемых в этой зоне инвестиционных проектах. Эта зона способствует расширению египетско-российского экономического сотрудничества и увеличению объема торгового обмена, увеличению совместных инвестиций. Кроме того, этот инвестиционный проект будет способствовать созданию около 150 тысяч рабочих мест.

Правительство Египта в настоящее время занимается популяризацией среди российских деловых кругов проектов российской промышленной зоны в Египте и инвестиционных возможностей, которые имеются в зоне Суэцкого канала. Также завершены процедуры по созданию управляющей компании российской промышленной зоны в Египте.

Правительства Египта и России ведут интенсивные переговоры с целью скорейшего достижения окончательного соглашения по проекту. В настоящее время обсуждаются некоторые вопросы, касающиеся земли и оборудования. Проект будет обсужден на 12-й сессии совместной египетско-российской правительственной комиссии, чтобы окончательно разрешить все остающиеся вопросы.

— Некоторые российские производители жалуются, что проект создания российской промышленной зоны не предоставляет компаниям из РФ никаких преференций по поставкам продукции на внутренний рынок Египта. Какие дополнительные программы будет реализовывать правительство Египта, чтобы и дальше побуждать иностранных производителей локализовывать производство на территории вашей страны, инвестировать в Египет?

— Новый закон об инвестициях предусматривает пакет серьезных стимулов для новых инвестиций, в том числе — предоставление бесплатных земель в провинциях Верхнего Египта и налоговые льготы.

Также этот закон содержит пакет стимулов для стратегических производств, в которых будет нуждаться государство.

Новые российские проекты, реализуемые на египетском рынке, будь то Российская промышленная зона или проекты за ее пределами, будут пользоваться всеми стимулами, которые предоставляет новый закон об инвестициях. Также будут предоставлены преференции для проектов, чье производство находится на территории Египта, чья продукция будет экспортироваться на зарубежные рынки. Главной особенностью РПЗ, пожалуй, станет то, что ее продукция не будет ограничена лишь египетским рынком. Она будет представлена на региональных рынках: в странах арабского мира и Африки.

— Несколько лет назад официальные лица как в России, так и в Египте говорили о возможности перехода взаиморасчеты в национальных валютах. Когда можно будет ожидать начало этого процесса?

— Этот вопрос давно обсуждался между двумя странами, но на официальном уровне в этом отношении не было достигнуто никакого прогресса. Переход на национальные валюты во взаиморасчетах требует баланса в экономических и торговых отношениях, которого можно достичь путем полноценного возвращения российского туризма в Египет.

— Когда по вашим ожиданиям будет подписано соглашения о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом?

— В этом году состоялись интенсивные переговоры между Египтом и странами, входящими в ЕАЭС, с целью скорейшего достижения окончательного соглашения по этому вопросу. Первый раунд переговоров состоялся в январе прошлого года в Каире, а второй прошел в апреле в Москве. На переговорах обсуждались ключевые темы, связанные с торговлей, таможенным сотрудничеством, защитой интеллектуальной собственности, конкуренцией и электронной торговлей.

В этом месяце в Каире пройдет третий раунд переговоров. Я рассчитываю, что переговорный процесс будет завершен к середине следующего года и достигнуто окончательного соглашение.

— Какие инструменты применит Египет в краткосрочной и среднесрочной перспективе для сокращения совокупного государственного долга?

— Правительство Египта уже приступило к реализации комплексной стратегии по контролю над государственным долгом, которая включает в себя лимит внешних заимствований и повышение срока финансирования. Это в дополнение к реализации плана по сокращению государственного долга до 80% ВВП к 2022 году и примерно до 7% в течение 2019-2020 финансового года. Правительство также сосредоточится на среднесрочных и долгосрочных долговых инструментах на срок от 3 до 5 и до 10 лет, что поспособствует снижению платежей по процентам.

— Какие ваши прогнозы по дальнейшему развитию сельского хозяйства, в первую очередь, по производству пшеницы, картофеля, лука, садовых и овощных культур?

— Правительство Египта в настоящее время принимает всеобъемлющий план с тем, чтобы в своей деятельности опираться на современные методы ведения сельского хозяйства, которые способствуют повышению продуктивности, снижению затрат, а также на рациональное водопользование на основе современных методов орошения. Кроме того, план включает культивирование современных высокопроизводительных сельскохозяйственных сортов, а также проекты по улучшению плодородия почв.