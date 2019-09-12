Глава "Росатома" обсудил с президентом Египта строительство АЭС эд-Дабаа

КАИР, 12 сен - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в четверг в Каире ход подготовки строительства АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море.

"Президент подтвердил стремление Египта продолжать сотрудничество между двумя сторонами по созданию станции в соответствии с самыми высокими международными стандартами, как c технической стороны, так и в области ядерной безопасности", - цитирует президента Египта его канцелярия.

Проект АЭС, по словам ас-Сиси, должен "стать новым символом исторической дружбы между Египтом и Россией".

Ранее официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза заявил РИА Новости, что для начала строительства АЭС в эд-Дабаа осталось получить одну лицензию.

АЭС, которая строится в Египте с участием РФ, будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году. В настоящее время проект проходит процедуру лицензирования.