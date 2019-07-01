Володин напомнил о необходимости расследования авиакатастрофы над Синаем

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости провести тщательное расследование крушения Airbus A321 над Синаем для полного возобновления авиасообщения между РФ и Египтом.

Об этом Володин сказал на двусторонней встрече с председателем Палаты депутатов Египта Али Абдель Алем, которая прошла на полях Международного форума "Развитие парламентаризма", организованного Госдумой.

"Хочу обратить ваше внимание на необходимость проведения серьёзного расследования произошедшей авиакатастрофы. В наших общих интересах установить все обстоятельства этой трагедии, найти и покарать тех, кто задумал и осуществил этот чудовищный теракт. Пока террористы остаются безнаказанными, угроза безопасности российских граждан и граждан самого Египта остаётся", - заявил Вячеслав Володин на встрече с Али Абдель Алем.

"Один из серьёзных шагов в развитии отношений между странами - это возобновление регулярных рейсов между Москвой и Каиром", - добавил председатель Госдумы.

Володин также подчеркнул, что тема законодательного обеспечения борьбы с терроризмом может стать одним из приоритетных направлений взаимодействия парламентов России и Египта.

Али Абдель Аль, в свою очередь, заявил, что Египет очень надеется на скорейшее возобновление авиасообщения между РФ и египетскими городами - Шарм-эш-Шейхом и Хургадой.

Председатель Палаты депутатов Египта подчеркнул, что эта страна открыта к прямому диалогу с Россией.

"Мы открыты к тому, чтобы услышать мнение российской стороны относительно возможности возобновления полетов в эти аэропорты. Если есть какие-то замечания, мы готовы в рамках диалога и открытой дискуссии их обсудить", - сказал египетский политик.

По его словам, число российских туристов увеличилось благодаря возобновлению прямого авиасообщения между столицами. "Я думаю, что это укрепляет добрые отношения между Россией и Египтом", - заключил он.

Катастрофа лайнера Airbus A321 "Когалымавиа", разбившегося на Синае 31 октября 2015 года, стала крупнейшей в истории российской и советской авиации. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.