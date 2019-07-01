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РИА Новости

Володин напомнил о необходимости расследования авиакатастрофы над Синаем

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в фотобанкОбломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в Египте
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости провести тщательное расследование крушения Airbus A321 над Синаем для полного возобновления авиасообщения между РФ и Египтом.
Об этом Володин сказал на двусторонней встрече с председателем Палаты депутатов Египта Али Абдель Алем, которая прошла на полях Международного форума "Развитие парламентаризма", организованного Госдумой.
"Хочу обратить ваше внимание на необходимость проведения серьёзного расследования произошедшей авиакатастрофы. В наших общих интересах установить все обстоятельства этой трагедии, найти и покарать тех, кто задумал и осуществил этот чудовищный теракт. Пока террористы остаются безнаказанными, угроза безопасности российских граждан и граждан самого Египта остаётся", - заявил Вячеслав Володин на встрече с Али Абдель Алем.
"Один из серьёзных шагов в развитии отношений между странами - это возобновление регулярных рейсов между Москвой и Каиром", - добавил председатель Госдумы.
Володин также подчеркнул, что тема законодательного обеспечения борьбы с терроризмом может стать одним из приоритетных направлений взаимодействия парламентов России и Египта.
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Али Абдель Аль, в свою очередь, заявил, что Египет очень надеется на скорейшее возобновление авиасообщения между РФ и египетскими городами - Шарм-эш-Шейхом и Хургадой.
Председатель Палаты депутатов Египта подчеркнул, что эта страна открыта к прямому диалогу с Россией.
"Мы открыты к тому, чтобы услышать мнение российской стороны относительно возможности возобновления полетов в эти аэропорты. Если есть какие-то замечания, мы готовы в рамках диалога и открытой дискуссии их обсудить", - сказал египетский политик.
По его словам, число российских туристов увеличилось благодаря возобновлению прямого авиасообщения между столицами. "Я думаю, что это укрепляет добрые отношения между Россией и Египтом", - заключил он.
Катастрофа лайнера Airbus A321 "Когалымавиа", разбившегося на Синае 31 октября 2015 года, стала крупнейшей в истории российской и советской авиации. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Расследование продолжается до сих пор, ФСБ РФ квалифицирует случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также туристический поток из РФ после катастрофы были приостановлены.
Крушение российского самолета в Египте
31 октября 2015, 17:54
Крушение российского самолета в ЕгиптеРоссийский самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.
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Вячеслав ВолодинРоссияЕгипетВ мире
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