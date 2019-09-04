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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Трансмашхолдинг" назвал планируемые сроки начала поставок вагонов Египту

13:03 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в ближайшие недели ожидает подписания соглашений Египта и Венгерского банка для начала поставок вагонов в эту арабскую республику и планирует первые в начале 2020 года, сообщил журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.
Российско-венгерский консорциум "Трансмашхолдинг Венгрия" и Египетские национальные железные дороги в сентябре 2018 года подписали договор о поставке 1300 пассажирских вагонов с местами для сидения. Срок реализации контракта - 5 лет с момента его вступления в силу.
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"Зависит от подписания соглашений между Египтом и Венгерским банком. Я рассчитываю, что подписание должно произойти в ближайшие недели. Все для этого делается. Если это случится, все будет сделано", - сообщил Липа в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), напомнив, что речь идет о поставке 1,3 тысячи вагонов.
По словам Липы, после подписания этих документов потребуется "буквально месяц" для начала поставок вагонов Египту. "То есть начало следующего года (первые поставки - ред.)", - сказал Липа.
ТМХ в середине августа текущего года сообщал, что приступает к производству прототипов пассажирских вагонов для Египетских железных дорог. В том же сообщении говорилось, что прототипы должны быть созданы осенью, а первые вагоны могут быть переданы заказчику в декабре 2019 года.
"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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Восточный экономический форумКирилл ЛипаВладивостокВенгрияЕгипетТрансмашхолдингЭкономика
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