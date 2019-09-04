"Трансмашхолдинг" назвал планируемые сроки начала поставок вагонов Египту

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в ближайшие недели ожидает подписания соглашений Египта и Венгерского банка для начала поставок вагонов в эту арабскую республику и планирует первые в начале 2020 года, сообщил журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

Российско-венгерский консорциум "Трансмашхолдинг Венгрия" и Египетские национальные железные дороги в сентябре 2018 года подписали договор о поставке 1300 пассажирских вагонов с местами для сидения. Срок реализации контракта - 5 лет с момента его вступления в силу.

"Зависит от подписания соглашений между Египтом и Венгерским банком. Я рассчитываю, что подписание должно произойти в ближайшие недели. Все для этого делается. Если это случится, все будет сделано", - сообщил Липа в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), напомнив, что речь идет о поставке 1,3 тысячи вагонов.

По словам Липы, после подписания этих документов потребуется "буквально месяц" для начала поставок вагонов Египту. "То есть начало следующего года (первые поставки - ред.)", - сказал Липа.

ТМХ в середине августа текущего года сообщал, что приступает к производству прототипов пассажирских вагонов для Египетских железных дорог. В том же сообщении говорилось, что прототипы должны быть созданы осенью, а первые вагоны могут быть переданы заказчику в декабре 2019 года.