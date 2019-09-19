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РИА Новости

Россия и Египет могут обсудить авиасообщение на саммите "Россия-Африка"

14:11 19.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолеты на летном поле международного аэропорта в Шарм эш Шейх
Самолеты на летном поле международного аэропорта в Шарм эш Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Самолеты на летном поле международного аэропорта в Шарм эш Шейх. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия и Египет в случае переговоров на саммите "Россия-Африка" могут обсудить вопрос возобновления авиасообщения между РФ и египетскими курортными городами, заявил РИА Новости председатель комитета по международным делам Палаты представителей Египта Карим Дарвиш.
"Эта тема двусторонних отношений России и Египта", - отметил парламентарий. Отвечая на вопрос, будет ли этот вопрос обсуждаться в ходе саммита "Россия-Африка" в октябре, он сказал: "Уверен, что если будут двусторонние переговоры между странами, это будет на повестке дня".
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Дарвиш подчеркнул, что Египет делает "все возможное", чтобы возобновить рейсы между странами. "Мы не пожалеем усилий, чтобы убедиться в соблюдении всех требований и мы надеемся, что рейсы будут возобновлены как можно скорее", - сказал парламентарий. По его словам, сейчас вопрос возобновления рейсов зависит от решения России. "Мы со своей стороны делаем все возможное. Мы надеемся, что российские власти дадут разрешение скоро", - отметил он.
Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.
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