Россия и Египет могут обсудить авиасообщение на саммите "Россия-Африка"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия и Египет в случае переговоров на саммите "Россия-Африка" могут обсудить вопрос возобновления авиасообщения между РФ и египетскими курортными городами, заявил РИА Новости председатель комитета по международным делам Палаты представителей Египта Карим Дарвиш.

"Эта тема двусторонних отношений России и Египта", - отметил парламентарий. Отвечая на вопрос, будет ли этот вопрос обсуждаться в ходе саммита "Россия-Африка" в октябре, он сказал: "Уверен, что если будут двусторонние переговоры между странами, это будет на повестке дня".

Дарвиш подчеркнул, что Египет делает "все возможное", чтобы возобновить рейсы между странами. "Мы не пожалеем усилий, чтобы убедиться в соблюдении всех требований и мы надеемся, что рейсы будут возобновлены как можно скорее", - сказал парламентарий. По его словам, сейчас вопрос возобновления рейсов зависит от решения России. "Мы со своей стороны делаем все возможное. Мы надеемся, что российские власти дадут разрешение скоро", - отметил он.