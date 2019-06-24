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РИА Новости

Шойгу назвал Египет примером стабильности среди арабских стран

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 февраля 2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Египет играет ключевую роль в Северной Африке и на Ближнем Востоке и являет собой пример стабильности в наше неспокойное для арабского мира время, заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с коллегой из Египта Мухаммадом Ахмедом Заки.
По словам Шойгу, Египет "является примером стабильности в эти неспокойные для всего арабского мира времена", а его борьба с экстремистами и террористами на своей территории "отвечает интересам всего региона".
"В немалой степени это личная заслуга президента Ас-Сиси и египетских Вооруженных сил. Поддерживаем усилия руководства Египта по борьбе с международным терроризмом и нормализации ситуации на Синае", - сказал министр обороны РФ.
По его словам, Египет играет "ключевую роль в решении политических и экономических вопросов в Северной Африке и на Ближнем Востоке".
Очередные консультации министров обороны и иностранных дел в формате "2+2", которые пройдут сегодня в Москве, Шойгу назвал важной составляющей двустороннего сотрудничества.
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Сергей ШойгуРоссияЕгипетВ мире
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