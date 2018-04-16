Египет рассчитывает принять миллион туристов из России

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. К концу года число российских туристов, посетивших Египет, может достичь миллиона человек, уверен экс-глава Федерации туристических палат Египта Эльхами аль-Зайат, пишет Egypt Today.

Он ожидает, что к октябрю 2018 года будут восстановлены чартерные рейсы из России на курорты Шарм-Эль-Шейха и Хургады.

Аль-Зайат считает, что возобновление рейсов Каир — Москва станет началом восстановления российского туризма в Египте.

Он добавил, что важно вернуть чартерные рейсы, так как они более рентабельны и помогут в увеличении туристического потока.

В 2014 году три миллиона россиян посетили эту страну, в 2015 году до приостановки рейсов Египет принял около 2,3 миллиона российских туристов. В 2017 году число россиян, посещающих Египет, упало до 100 000 человек.