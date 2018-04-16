Египет рассчитывает принять миллион туристов из России

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. К концу года число российских туристов, посетивших Египет, может достичь миллиона человек, уверен экс-глава Федерации туристических палат Египта Эльхами аль-Зайат, пишет Egypt Today.
Он ожидает, что к октябрю 2018 года будут восстановлены чартерные рейсы из России на курорты Шарм-Эль-Шейха и Хургады.
Аль-Зайат считает, что возобновление рейсов Каир — Москва станет началом восстановления российского туризма в Египте.
Он добавил, что важно вернуть чартерные рейсы, так как они более рентабельны и помогут в увеличении туристического потока.
В 2014 году три миллиона россиян посетили эту страну, в 2015 году до приостановки рейсов Египет принял около 2,3 миллиона российских туристов. В 2017 году число россиян, посещающих Египет, упало до 100 000 человек.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.