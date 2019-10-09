Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019 году

9 октября неизвестные открыли стрельбу в немецком городе Галле. В результате нападения погибли, по меньшей мере, два человека. По данным издания Bild, стрельба произошла около синагоги, нападавшие также бросили гранату на еврейском кладбище. Отмечается, что нападавших было не менее двух, одного подозреваемого задержали.
2 октября в баварском городе Абенсберг (Германия) двое неизвестных открыли стрельбу возле рынка. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Нападавшие скрылись.
18 сентября в Москве в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй получил ранения.
6 сентября в Киеве (Украина) неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе. В результате два человека были госпитализировали с огнестрельными ранениями. По данным полиции, между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся.
23 августа неизвестные устроили стрельбу в районе Риберсборг в Мальмё на юге Швеции. В этом районе находится городской пляж, место популярно среди туристов. Жертвой преступников стала 31-летняя женщина. Во время происшествия рядом с ней были муж и маленький ребенок. Три человека были госпитализированы. Как сообщало издание Sydsvenska со ссылкой на источники в полиции, нападение могло быть направлено против отца ребенка, известного в криминальном мире Швеции и Дании. По информации издания, ранее он отбывал наказание в тюрьме.
21 августа в Ульяновске в офисе коммерческой организации мужчина устроил стрельбу. В результате инцидента пострадал один человек.
По данным следствия, житель Ульяновска пришел в офис фирмы, где ранее работала его жена, между ним и сотрудниками организации завязался конфликт. Как отмечает следствие, работник соседнего предприятия сделал замечание зачинщику перепалки, после чего тот начал стрелять в потерпевшего из охотничьего карабина. Подозреваемый, по информации СУСК, скрылся с места преступления, но был оперативно задержан сотрудниками полиции.
10 августа в коммуне Берум близ Осло (Норвегия) произошла стрельба в мечети, один человек получил ранения. Стрелявший был арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети было найдено несколько единиц оружия. Позже полицейские обнаружили мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного, обстоятельства смерти которой навели правоохранителей на подозрения относительно насильственного характера. Полиция Норвегии заявила, что будет расследовать стрельбу в мечети как попытку теракта.
28 июля в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, один получил ранения. Сообщалось, что инцидент произошел в 20.00 по местному времени (21.00 мск) возле заправочной станции. Среди погибших одна женщина, она скончалась от полученных ранений.
19 апреля в городе Лондондерри в Северной Ирландии произошла перестрелка. Неизвестные открыли стрельбу и "бросали самодельные бомбы" в районе Крегган. Погиб один человек.
6 апреля в городе Рунгстед в Дании произошла перестрелка, участниками которой стали четырнадцать человек в возрасте 20-32 лет. Погиб один человек.
18 марта в городе Утрехте в Нидерландах произошла стрельба в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein. В результате инцидента четыре человека погибли и четыре пострадали. По подозрению в стрельбе был задержан 37-летний уроженец Турции Гёкмен Таныш, который признал свою вину и заявил, что действовал в одиночку.
9 марта в Домодедовском районе Подмосковья в одном из кафе владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, отмечавшим Международный женский день. В результате пять человек были госпитализированы – трое с огнестрельными ранениями, двое – с травмами головы.
30 января днем в городе Бастия на французском острове Корсика неизвестный мужчина 70 лет открыл огонь по прохожим. Перестав стрелять, он заперся в доме, в котором проживал. В результате стрельбы ранения получили пять человек, один из которых позже скончался. После проведения спецоперации стрелок был обнаружен мертвым.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости