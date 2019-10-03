Биография Геннадия Корниенко

Геннадий Александрович Корниенко родился 30 сентября 1954 года в городе Лахденпохья Карельской АССР.
Получил высшее техническое и высшее специальное образование. Кандидат юридических наук.
С 1981 по 2001 год служил в органах государственной безопасности СССР и России. Генерал-полковник.
С 2001 года по 2002 год был заместителем директора Федеральной службы охраны (ФСО) России.
В 2002-2012 годах занимал пост директора Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.
25 июня 2012 года указом президента РФ Геннадий Корниенко был назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Корниенко является членом попечительского совета хоккейного клуба "Динамо" (Москва).
Среди государственных наград Геннадия Корниенко – орден Александра Невского (2015).
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