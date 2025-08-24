https://ria.ru/20250824/poisk-2037250271.html

Шесть грибников пропали в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 24 авг — РИА Новости. Шесть грибников пропали в Юргинском округе, еще двое не вернулись домой из лесов в Яшкинском и Новокузнецком районах, организованы их масштабные поиски, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. "В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" в разное время поступило несколько сообщений о том, что 23 августа текущего года шестеро местных жителей, из которых двое мужчин и четыре женщины, ушли в лес за грибами из деревни Ясная Поляна и до настоящего времени не вернулись. <…> Кроме того, в настоящее время сотрудники кузбасской полиции продолжают поиски двух мужчин, которые ушли за грибами в лес на территориях Яшкинского и Новокузнецкого муниципальных округов. Полицейскими были незамедлительно развернуты масштабные поисковые мероприятия", — говорится в сообщении. Уточняется, что в них принимают участие 42 сотрудника различных служб и подразделений МО МВД России "Юргинский", а также местные жители, спасатели и волонтеры — всего около 100 человек. Отмечается, что проведение поисковых мероприятий находится на контроле начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Геннадия Корниенко.

