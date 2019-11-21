Директор ФСИН анонсировал строительство новых СИЗО и тюремных помещений

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Начальник ФСИН России Александр Калашников заявил о строительстве новых СИЗО, тюремных помещений и исправительных центров.
"Нам нужно обеспечить те условия, которые соответствуют и мировым, и российским стандартам. Поэтому в этих рамках, с учетом финансирования, мы во взаимодействии с субъектами РФ будем строить дополнительные объекты. Прежде всего, это следственные изоляторы, это тюремные помещения", - сообщил Калашников в четверг в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, также ведомство с нового года намерено начать строить в пенитенциарных учреждениях новые исправительные центры, чтобы укрепить производство, которое располагается в системе ФСИН. Там будут трудиться заключенные, чтобы, в частности, выплачивать алименты и возмещать ущерб по решениям судов.
Калашников возглавил ФСИН в начале октября, сменив на этом посту Геннадия Корниенко (был директором в 2012-2019 годы). Он выходец из спецслужб, служил в органах госбезопасности СССР и РФ, был замдиректора ФСО и директором Государственной фельдъегерской службы.
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