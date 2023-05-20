https://ria.ru/20230520/devochki-1873120348.html

Пропавших в Кемеровской области маленьких девочек нашли местные жители

Пропавших в Кемеровской области маленьких девочек нашли местные жители - РИА Новости, 20.05.2023

Пропавших в Кемеровской области маленьких девочек нашли местные жители

Пропавших в кемеровском поселке Ленинский двух маленьких девочек обнаружили местные жители, искавшие их на личном квадроцикле, сообщает ГУ МВД по Кемеровской... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T15:18

2023-05-20T15:18

2023-05-20T15:18

происшествия

кемеровская область

яшкинский район

россия

геннадий корниенко

сергей дроздов

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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Пропавших в кемеровском поселке Ленинский двух маленьких девочек обнаружили местные жители, искавшие их на личном квадроцикле, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. В пятницу полицейский главк региона информировал, что две сестры двух и четырех лет накануне пропали с детской площадки в поселке Ленинский Яшкинского района. Их искали около 200 человек. В субботу СУСК по Кемеровской области заявило, что на место происшествия выехали следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Предварительно было установлено, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками. Позже ведомство сообщило, что обе девочки найдены живыми, их обнаружили приблизительно в трех километрах от населенного пункта, на поляне. В отношении органов профилактики было возбуждено уголовное дело о халатности. "Сегодня днем жители пгт. Яшкино Сергей Гурин и Сергей Дроздов при обследовании территории на личном квадроцикле обнаружили пропавших девочек в поле на расстоянии около 4 километров от поселка Ленинский… Начальником ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майором полиции Геннадием Корниенко принято решение о поощрении Сергея Гурина и Сергея Дроздова за неравнодушие и помощь", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20190924/1559025896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область, яшкинский район, россия, геннадий корниенко, сергей дроздов