Новый глава ФСИН оценил перспективы кадровых перестановок в ведомстве

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Кадровые перестановки во ФСИН если и произойдут, то будут обдуманными, чтобы служба не потеряла "неравнодушных людей", рассказал журналистам в четверг новый директор ведомства Александр Калашников.
"Мне надо сначала оценить ситуацию, разобраться. Никто не собирается рубить с плеча и бездумно терять людей. Поэтому я пока не готов сказать в отношении кадровых перестановок", - заявил он.
По словам Калашникова, сотрудники ФСИН "должны быть неравнодушными к системе, должны думать, развивать, идти вперед".
"Поэтому такие люди должны остаться и сделать костяк той команды, которая будет работать дальше", - отметил новый директор службы.
Калашников возглавил ФСИН в начале октября, сменив на этом посту Геннадия Корниенко (был директором в 2012-2019 годы).
Калашников - выходец из спецслужб, служил в органах госбезопасности СССР и РФ, был замдиректора ФСО и директором Государственной фельдъегерской службы.