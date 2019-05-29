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РИА Новости

Директор ФСИН наградил приморца, спасшего детей из горящей квартиры

Вчера, 15:01
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© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краюМладший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края
Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Директор ФСИН России Геннадий Корниенко наградил ведомственной медалью "За доблесть в службе" 20-летнего инспектора службы, спасшего двоих детей на пожаре в Приморском крае, сообщает в среду пресс-бюро ведомства.
По данным ведомства, младший инспектор отдела охраны исправительной колонии №29 ГУФСИН России по Приморскому краю Алексей Резниченко, рискуя жизнью, спас двоих детей, находящихся на балконе горящей квартиры многоэтажного дома.
"Не дожидаясь помощи спасателей, Алексей, держась одной рукой за край балкона шестого этажа, поочередно поднял детей к себе на балкон в безопасное место", - рассказали в пресс-бюро.
Ранее Резниченко получил благодарность от губернатора региона.
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Геннадий КорниенкоФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияПриморский крайОбщество
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