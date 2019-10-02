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РИА Новости

В США два сенатора призвали ввести санкции против глав ФСИН, Минюста и СК

09:46 02.10.2019
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Два сенатора США от Республиканской и Демократической партий призвали американское правительство ввести санкции против генпрокурора РФ Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы ФСИН Геннадия Корниенко.
В письме, опубликованном на сайте республиканца Марка Рубио, сенаторы просят госдеп и минфин "предпринять действия в ответ на… заключение под стражу многих российских лиц по политическим мотивам". В частности среди таких заключенных перечислены мирные демонстранты, гражданские активисты, журналисты, правозащитники, крымские татары, члены "нежелательных политических организаций", а также "сторонники запрещенных религиозных групп". При этом в письме названы только бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин, осуждённый за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, и Константин Котов, который получил четыре года колонии за многократные нарушения на митингах.
"Мы призываем вас задействовать акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и "Глобальный акт Магнитского" и ввести адресные санкции в отношении российских чиновников, несущих ответственность за нарушения прав человека", - сказано в письме.
Сенаторы отмечают, что если против некоторых российских чиновников, замешанных, по их мнению, в нарушении прав человека, были введены санкции США, то "в отношении многих других – включая генерального прокурора Юрия Чайку, министра юстиции Александра Коновалова и главу ФСИН Геннадия Корниенко - нет".
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США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.
МИД РФ ранее призывал американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю.
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Константин Котов, приговоренный к четырем годам колонии за многократные нарушения на митингах, согласно обвинительному заключению, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела, заявляет прокуратура.
Экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин был осужден за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.
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Марк РубиоГеннадий КорниенкоМинистерство юстиции РФФедеральная служба исполнения наказаний РФГенеральная прокуратура РФАлександр КоноваловЮрий ЧайкаСШАВ мире
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