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РИА Новости

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

18:20 05.09.2019 (обновлено: 18:35 05.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил программиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
Дело слушалось три дня. За это время допросили 18 свидетелей, были просмотрены видеозаписи акций, в которых участвовал Котов.
Перед оглашением приговора у входа в суд выстроилась очередь. Несколько человек устроили одиночные пикеты.
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Согласно обвинительному заключению, Котова ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.
Как заявили в прокуратуре, несмотря на административные наказания, мужчина, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции и в итоге стал фигурантом уголовного дела.
Котова задержали после не согласованного шествия 10 августа в центре Москвы. Подсудимый себя виновным не признал.
Ранее соответствующая статья УК применялась несколько раз, единственным осужденным по ней стал Ильдар Дадин, который получил 2,5 года колонии. Впоследствии Верховный суд отменил этот приговор.
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Приговор Котову стал пятым, вынесенным московскими судами по делу о несанкционированных акциях в столице.
Ранее к трем годам приговорили Ивана Подкопаева за то, что он распылил газ из баллончика в полицейских. Два года получил Данила Беглец за то, что схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону. Кирилла Жукова, который ударил по шлему сотрудника Росгвардии, приговорили к трем годам.
Накануне Евгению Коваленко назначили 3,5 года колонии за то, что сначала он потянул полицейского за бронежилет и толкнул, а затем бросил в сторону сотрудников правоохранительных органов мусорный бак.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
За нарушения в общей сложности были задержаны около 1,7 тысячи человек.
По уголовным делам проходили 15 человек, однако впоследствии СК снял обвинения с шестерых из них.
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Тверской суд г. МосквыМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А как-же слова гаранта о том, что молодежь имеет право на протест? Или это только слова?
5 сентября, 18:50
vvvias Вечканов Виктор
81211296
Ворам и коррупционерам, расхищающим миллионы из госказны, домашние аресты дают, а здесь человек исполнил своё конституционное право (статья 31 Конституции РФ) и получил за это реальный срок. Мерзко.
5 сентября, 22:50
Иван Суворов
5400445
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