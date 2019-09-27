Лагерь сирийских беженцев "Рукбан"

Рукбан " ("Эр-Рукбан") – лагерь сирийских беженцев, расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года . В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Лагерь "Рукбан" возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как власти Иордании закрыли границу из опасений по поводу безопасности.

По данным МИД РФ, в лагере, по различным оценкам, в конце 2018 года проживало до 50 тысяч человек. https://ria.ru/20181210/1547751946.html Большинство беженцев относится к наиболее уязвимым категориям населения – преимущественно это женщины, дети до пяти лет, старики и инвалиды.

По информации Минобороны РФ, лагерь находится под управлением совета незаконных вооруженных формирований, костяк которого составляет группировка "Куват Шахид Ахмад Аль-Абду". Боевики выставили блокпосты внутри 55-километровой зоны вокруг лагеря и не выпускают из него людей. Выехать могут лишь те сирийцы, у которых в "Эр-Рукбане" в качестве "заложников" остаются родственники. Территория, на которой находятся беженцы, обнесена колючей проволокой.

По данным Минобороны РФ, гуманитарная ситуация в лагере беженцев "Рукбан" ужасающая: люди ютятся в лачугах без воды и электричества, с выгребными ямами в жилищах, уборка и вывоз мусора не осуществляется. Остро стоит проблема обеспечения населения лагеря питьевой водой. Пунктов выдачи воды, поступающей с территории Иордании, всего два. В качестве питьевой ее можно употреблять только после дополнительной очистки и кипячения.

Отсутствие сертифицированных медучреждений и квалифицированного персонала на территории лагеря привели к катастрофическому положению в сфере здравоохранения.

Многие жители лагеря страдают от кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, сахарного диабета. Отмечены случаи холеры и проказы.

Грудные младенцы, рожденные в условиях отсутствия питания и медицинской помощи, антисанитарии и инфекционных заболеваний, практически не имеют шансов выжить. По сообщениям родственников жителей лагеря, большая часть ежедневно погибающих в "Рукбане" – это дети в возрасте до двух лет.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), некоторые семьи находятся в "Рукбане" уже более четырех лет. Дети, рожденные в лагере, "не имеют никаких гражданских документов; у них нет ни свидетельств, ни даже уведомлений о рождении".

По информации Минобороны РФ, в лагере отмечены случаи попадания в "продуктовое рабство" по причине отсутствия денег у беженцев. Оказываемая по линии международных организаций помощь практически полностью попадает в руки боевиков.

Российские военные и дипломаты неоднократно указывали на то, что в районе "Рукбана" в "фактически оккупированной" США зоне действуют террористы из различных группировок, которые укрываются там от сирийской армии.

По словам представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, гуманитарная катастрофа в сирийском районе Эт-Танф искусственно поддерживается американской стороной для сохранения постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря "Рукбан" в подконтрольные США формирования боевиков.

В Пентагоне и коалиции во главе с США утверждают , что союзные им вооруженные группировки в районе Эт-Танф ведут борьбу с террористами "Исламского государство" (запрещенная в России террористическая организация).

В целях предотвращения гуманитарной катастрофы в феврале 2019 года правительство Сирии при содействии России приняло решение об открытии двух гуманитарных коридоров для обеспечения выхода внутренне перемещенных лиц из лагеря беженцев "Рукбан" в избранные места проживания. Работу начали пункты пропуска в населенных пунктах Джлеб и Эль-Гураб.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-лейтенанта Сергея Соломатина, на пунктах пропуска были развернуты отделения встречи, медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, питания, отдыха, оформления документов, а также пункт материального обеспечения и отправки беженцев к местам проживания.

Позже руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил , что боевики, действующие в зоне лагеря, не дают выйти людям через мобильные пункты пропуска, запугивая их, а также оборудовав сплошной земляной вал.

Власти РФ и Сирии также заявили , что жители лагеря, изъявившие желание покинуть его территорию, вынуждены были платить выкуп подконтрольным США боевикам, оплачивать топливо для переезда к пункту пропуска "Джлеб" через 55-километровую зону Эт-Танф, которое стало непросто приобрести из-за прогрессирующего топливного кризиса.

Россия и Сирия также обвинили США в препятствовании выходу беженцев из "Рукбана. Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил , что американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии и отказывается обеспечивать безопасное перемещение гуманитарной колонны внутри зоны вокруг своей базы Эт-Танфе.

По данным российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на 22 сентября 2019 года, с марта 2019 года лагерь "Рукбан" покинули 17 934 человека (из них 5125 женщин и 8994 ребенка).

В марте 2019 года в пункте пропуска Джлеб состоялось координационное совещание по выработке пошаговых мероприятий, направленных на ликвидацию лагеря "Рукбан". В нем приняли участие представители России, Сирии, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирии, Управления по координации гуманитарных вопросов Генерального секретаря ООН,Комитета национального примирения Сирии, президент Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также шейхи племен, находящихся в лагере "Рукбан". Американская сторона отказалась участвовать в совещании.

В последующем с остоялось еще несколько заседаний по вопросу ликвидации лагеря "Рукбан". В рамках реализации совместного плана по ликвидации "Рукбана" правительство Сирии выполнило целый комплекс мероприятий для приема своих граждан, обеспечения их всем необходимым в центрах временного размещения, выдачи упрощенным порядком документов и доставки к избранным местам проживания, где подготовлено все необходимое для нормальной жизни.

По данным Минобороны РФ , в ответ на российско-сирийскую инициативу по расформированию "Рукбана" подконтрольные США вооруженные группировки принимают дополнительные меры по насильственному удержанию в нем беженцев. Боевики сформировали в лагере так называемую местную полицию и разработали для его жителей перечень запретов и жестких мер наказания за их нарушение.

Однако, по словам начальника Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковника Михаила Мизинцева, операция по расформированию лагеря на грани срыва из-за провокаций, организованных подконтрольными США боевиками.

*Террористическая организация, запрещенная в России