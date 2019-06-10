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РИА Новости
Война в Сирии

Беженцев из лагеря "Рукбан" расселили во временных центрах в Хомсе

05:04
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© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией
Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией
© AP Photo
Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией. Архивное фото
ХОМС (Сирия), 10 июн - РИА Новости. Беженцы из лагеря "Рукбан" на границе Сирии и Иордании, контролируемого боевиками, поселились во временных центрах на территории провинции Хомс, они смогли получить медицинскую помощь и питание, сообщил журналистам член муниципалитета города Хомс Аднан Найсэр.
"Ждем еще больше беженцев, готовы разместить каждого. Правительство страны хочет, чтобы все сирийцы знали - это их родина", - сказал он.
В лагере "Рукбан", который находится на подконтрольной США территории, беженцы не могли получить надлежащую медицинскую помощь. Из-за антисанитарии люди страдали различными болезнями, многие из них умирали, рассказал беженец Уалид Ахмад, которому удалось покинуть лагерь.
"От грязной питьевой войны у моей жены начались проблемы с печенью. Но ей еще, можно сказать, повезло, а очень много людей умерли у нас на руках - и никак нельзя было им помочь. Мы воспользовались первым же шансом вырваться из "Рукбана" домой в Сирию. Спасибо правительству, президенту Башару Асаду и российским военнослужащим", - заявил он.
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Обстановка в сирийских лагерях "Рукбан" и "Эль-Холь" остается критической
По словам беженца Амрана Диама, из-за отсутствия денег люди бежали из лагеря, рискуя своей жизнью. "Через несколько километров (после выезда из лагеря - ред.) нас все таки остановили террористы и объявили, что теперь каждый должен заплатить им 100 тысяч лир (около 12,5 тысяч рублей - ред.) - огромные деньги. Такой нелегальный заработок организовали американцы, они стояли на отдалении и отдавали приказы боевикам", - рассказал Диама.
Лагерь "Рукбан" возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как власти королевства закрыли границу из опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.
О бедственном положении жителей в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь", расположенных на подконтрольных США территориях, сообщалось в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР. Отмечалось, что в лагере сохраняется критическая ситуация. На сегодняшний день "Рукбан" покинули более 13 тысяч человек, еще порядка 30 тысяч сирийцев остаются в лагере.
За последние сутки с территории зарубежных государств в Сирию вернулись более 800 беженцев. Всего с 30 сентября 2015 года в страну вернулись более 484 тысяч человек.
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Война в СирииХомс (город)Сирия
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