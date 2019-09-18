Пентагон отверг сообщения о препятствии выводу беженцев из лагеря "Рукбан"

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Утверждения, что американские военные противодействуют выходу беженцев из лагеря "Рукбан" в Сирии, не соответствуют действительности, заявил в среду журналистам руководитель тактических сил по борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* Крис Майер.

"Мысль, что американские формирования содействуют или сами мешают этому, некорректна с точки зрения фактов. Мы приветствуем разрешение ситуации в лагере "Рукбан", но это должно происходить с уважением принципов добровольности и достоинства", - сказал он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что операция по расформированию крупного лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии на грани срыва из-за провокаций, организованных подконтрольными США боевиками.

Остающихся в лагере беженцев планируется вывести за 30 дней, начиная со следующей пятницы, 27 сентября. По словам Мизинцева, сейчас "готово все" для возвращения беженцев из "Рукбана" и из других, более мелких лагерей на территории, подконтрольной США.

В рамках оперативного плана по "Рукбану" от США требовалось обязать подконтрольные вооруженные бандформирования обеспечить безопасность автобусных колонн ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в 55-километровой зоне Эт-Танф, а также организовать их допуск на территорию лагеря.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.