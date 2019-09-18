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РИА Новости
Война в Сирии

Реализация плана по расселению лагеря "Рукбан" начнется 27 сентября

11:40 18.09.2019 (обновлено: 11:48 18.09.2019)
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© AP Photo / Raad AdaylehИорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
© AP Photo / Raad Adayleh
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Старт реализации плана по расселению сирийского лагеря беженцев "Рукбан" назначен на 27 сентября, сообщил представитель Межведомственнного координационного штаба России полковник Леонид Антоник.
"Только что, по линии дежурной службы Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики, нами получен переданный Главным координатором по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Корин Флейшер уточненный оперативный план по выводу оставшихся жителей лагеря "Рукбан". Начало его реализации намечено на 27 сентября", - сказал Антоник на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря "Рукбан".
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