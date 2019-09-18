Реализация плана по расселению лагеря "Рукбан" начнется 27 сентября

"Только что, по линии дежурной службы Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики, нами получен переданный Главным координатором по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Корин Флейшер уточненный оперативный план по выводу оставшихся жителей лагеря "Рукбан". Начало его реализации намечено на 27 сентября", - сказал Антоник на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря "Рукбан".