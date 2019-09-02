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РИА Новости

Крупные пожары в мире в 2018-2019 годах

16:58 02.09.2019
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© USCG Los AngelesКорабль береговой охраны США
Корабль береговой охраны США
© USCG Los Angeles

2019

2 сентября в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии (США) погибли 34 человека. Нескольких членов экипажа удалось спасти. Инцидент произошел у округа Вентура в районе Санта-Круз.
28 августа в результате пожара в баре в Мексике погибли 23 человека и еще 13 получили тяжелые ранения.
18 июля пожар произошел в трехэтажном здании студии аниме Kyoto Animatio в японском городе Киото. В совершении поджога сознался 41-летний мужчина. По словам очевидцев, они слышали выкрик "Умри!", когда он разлил жидкость, похожую на бензин, а затем раздались несколько хлопков, похожих на взрывы. Пожар моментально распространился по зданию, трехэтажный дом площадью 700 квадратных метров почти полностью выгорел. Жертвами поджога стали 35 человек. Возгорание ликвидировали спустя пять часов.
24 мая в торговом центре Taxshila в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) произошел пожар. Возгорание началось на втором этаже комплекса, на третьем и четвертом этажах находился образовательный центр. Юноши и девушки оказались блокированы в здании, поскольку пожар уничтожил лестницы. В результате происшествия погибли 19 подростков, некоторые из них скончались, попытавшись выпрыгнуть из горящего здания.
28 марта в столице Бангладеш Дакке в 19-этажном здании вспыхнул крупный пожар. К его тушению была привлечена 21 пожарная бригада, задействованы вертолеты, а также армия, флот и ВВС Бангладеш. Огонь удалось взять под контроль примерно через четыре часа. Пожар унес жизни 25 человек, не менее 70 пострадали.
27 февраля в Египте на железнодорожной станции Рамсис в центре Каира поезд на большой скорости врезался в платформу на вокзале. От столкновения загорелся и взорвался топливный бак, затем огонь быстро распространился по платформе и вагонам. В результате возникшего пожара погибли, по разным данным, от 23 до 28 человек, еще порядка 50 пострадали. По данным следствия, причиной катастрофы стала ссора машинистов двух локомотивов, в результате которой один из них оставил кабину своей набиравшей скорость машины и отправился выяснять отношения с коллегой, преградившим ему путь. Второй машинист не захотел вступать в конфликт и дал задний ход. Неуправляемый локомотив продолжил движение в сторону вокзала и через некоторое время влетел на платформу и врезался в вокзальную пристройку.
21 февраля в столице Бангладеш Дакке вспыхнул пожар жилом доме, который также использовался как химический склад. Источником возгорания называли газовый баллон. Вскоре пламя распространилось еще на несколько близлежащих зданий. Число погибших в результате сильнейшего пожара составило по меньшей мере 78 человек.
12 февраля в отеле Arpit Palace в столице Индии Нью-Дели произошел пожар. 34 человека были спасены, погибли 17 человек, трое пострадали. Большинство погибших скончались от удушья, двое погибли, выпрыгнув из окна в попытке спастись.
11 января в центре лечения алкогольной и наркотической зависимости в городе Гуаякиль (Эквадор) произошел пожар. Погибли 16 человек, несколько человек с ожогами дыхательных путей были доставлены в больницу.

2018

16 декабря в индийском Мумбаи произошел пожар в одной из государственных больниц. Пламя охватило большую часть помещений 5-этажного здания, и прибывшие на место происшествия пожарные бригады долгое время не могли справиться с огнем. В результате крупного пожара погибли не менее восьми человек, 145 пострадали.
25 августа в Китае в одной из гостиниц Харбина с термальными источниками рано утром произошел пожар. Площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров. С огнем боролись более 100 пожарных, которым удалось потушить пожар почти через четыре часа. В результате происшествия погибли 19 человек, еще 23 пострадали.
28 июня в результате пожара, произошедшего в столице Кении Найроби в районе рынка Джикомба, погибли 15 человек и более 70 пострадали.
В ночь на 24 апреля огонь вспыхнул в здании караоке в городе Цинъюань южной китайской провинции Гуандун. Пожар был потушен быстро, но избежать большого числа жертв не удалось. Погибли 18 человек, еще пятеро получили травмы.
В ночь на 30 марта загорелся изнутри двухъярусный автобус, перевозивший легально въехавших в Таиланд на работу мигрантов из Мьянмы. Возгорание возникло в середине салона и мгновенно распространилось на заднюю часть автобуса, не давая возможности находившимся там пассажирам выбраться наружу. Водитель успел остановить транспортное средство, после чего 24 пассажира, сам водитель, его жена и сменщик сумели покинуть автобус. 20 гастарбайтеров, находившихся в задней части машины, погибли.
28 марта в результате пожара в венесуэльской тюрьме погибли 68 человек.
25 марта пожар вспыхнул в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, погибли 60 человек, большинство из них дети. По числу жертв этот пожар – один из крупнейших в России за сто лет.
2 марта в столице Азербайджана Баку произошел пожар в здании республиканского Наркологического центра. Пожарные долго не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра. Свыше 30 человек были эвакуированы из здания. В результате пожара погибли 26 человек.
26 января утром пожар вспыхнул на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо в Республике Корее. На тушение ушло около двух часов. В тот момент в больнице находились 111 пациентов. В результате пожара погиб 41 человек, пострадали 79.
18 января на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Автобус следовал из Узбекистана в Россию. Погибли 52 человека – все граждане Узбекистана. Пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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