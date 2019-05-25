Власти индийского Гуджарата проверяют все школы после пожара с 19 жертвами

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая - РИА Новости. Главный министр индийского штата Гуджарат Виджай Рупани заявил, что распорядился провести срочную проверку всех учебных заведений, а также других общественных зданий после пожара в образовательном центре в городе Сурат, унесшего, согласно официальным данным, жизни 19 человек.

"Мы уже приказали провести расследование данного инцидента. Я также попросил, чтобы официальные лица провели аудит пожарной безопасности во всех школах, колледжах, больницах, торговых центрах и других коммерческих зданиях. Мы проверим, есть ли у них необходимое противопожарное оборудование", - сказал Рупани, которого цитирует телеканал NDTV.

Он также уточнил информацию о погибших - по словам Рупани, жертвами пожара стали 19 подростков, а не 20, как сообщил ранее ряд индийских СМИ. "Мне сказали, что эти юноши и девушки оказались блокированы в здании, поскольку пожар уничтожил лестницы. Трое или четверо подростков погибли, попытавшись выпрыгнуть из горящего здания", - заявил представитель властей.

Рупани добавил, что точная причина пожара до сих пор не установлена.