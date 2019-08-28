В Мексике 23 человека погибли после пожара в баре

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, говорится в заявлении, опубликованном на странице генпрокуратуры штата Веракрус в По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, говорится в заявлении, опубликованном на странице генпрокуратуры штата Веракрус в Twitter.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник в баре El Caballo Blanco, расположенном в городе Коацакоалькос в штате Веракрус.

#InfoChiapasMX | Suman 23 víctimas fatales y 13 lesionados de gravedad, tras ataque a bar "El Caballo Blanco" en Coatzacoalcos, Veracruz. pic.twitter.com/kJ92pynJHn — InfoChiapasMX (@InfoChiapasMX) August 28, 2019

"В результате пожара в баре погибли 23 человека - 8 женщин и 15 мужчин. Тяжелые ранения получили 13 человек, которые уже получают медицинскую помощь в различных медучреждениях", - говорится в заявлении.

Как сообщается, в настоящее время местные власти выясняют обстоятельства случившегося и причины возникновения пожара. Также прокуратура штата пытается установить, стало ли происшествие "последствием атаки".

Как сообщает газета Razon, пожар начался после атаки бара с применением коктейлей Молотова. Данная версия пока не была подтверждена властями.