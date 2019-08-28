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РИА Новости

В Мексике 23 человека погибли после пожара в баре

10:28 28.08.2019 (обновлено: 10:43 28.08.2019)
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, говорится в заявлении, опубликованном на странице генпрокуратуры штата Веракрус в Twitter.
Инцидент произошел поздно вечером во вторник в баре El Caballo Blanco, расположенном в городе Коацакоалькос в штате Веракрус.
"В результате пожара в баре погибли 23 человека - 8 женщин и 15 мужчин. Тяжелые ранения получили 13 человек, которые уже получают медицинскую помощь в различных медучреждениях", - говорится в заявлении.
Как сообщается, в настоящее время местные власти выясняют обстоятельства случившегося и причины возникновения пожара. Также прокуратура штата пытается установить, стало ли происшествие "последствием атаки".
Как сообщает газета Razon, пожар начался после атаки бара с применением коктейлей Молотова. Данная версия пока не была подтверждена властями.
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