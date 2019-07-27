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РИА Новости

В Японии число жертв поджога студии аниме выросло до 35 человек

Вчера, 15:40
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ТОКИО, 27 июл – РИА Новости. Число жертв поджога, устроенного злоумышленником чуть более недели назад в здании студии аниме Kyoto Animation, выросло до 35 человек, сообщило агентство Киодо.
В больнице от полученных ожогов скончался молодой человек от 20 до 30 лет, предположительно, сотрудник студии.
Кроме того, как стало известно агентству из источников в следственных органах, в ходе обысков в субботу на квартире подозреваемого в преступлении Синдзи Ообы были обнаружены произведения студии. Несмотря на то, что с поджога прошло более недели, это стало первой ниточкой, связавшей подозреваемого и студию.
Утром 18 июля Синдзи Ооба зашел в трехэтажное здание студии аниме Kyoto Animation, с криком "чтоб вы сдохли!" облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу". Пока это единственная зацепка для следствия, которую можно отнести к мотивам преступления. У нападавшего сильно обгорели ноги и грудь, он находится в больнице и пока не в состоянии давать показания. Между тем полиция оформила ордер на арест по статье "преднамеренное убийство".
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
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Поджигатель аниме-студии в Киото мог планировать другие поджоги, пишут СМИ
Пожар моментально распространился по зданию, трехэтажный дом площадью почти 700 квадратных метров почти полностью выгорел. Полиции и патологоанатомам по ДНК удалось идентифицировать тела почти всех погибших. Больше всего погибших – 19 человек - оказалось на третьем этаже на лестнице, ведущей на крышу: по всей видимости, люди пытались спастись, выбежав на крышу, но не успели.
Осенью прошлого года в адрес студии поступали электронные письма с угрозами, полиция начала расследование и усилила охрану, но так и не смогла найти автора писем.
Пожар стал одним из самых трагичных в современной истории Японии – по числу жертв он уступает лишь пожару в токийском районе Синдзюку в 2001 году, когда погибли 44 человека.
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
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