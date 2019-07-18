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РИА Новости

Пожар в студии аниме в Киото ликвидировали

Вчера, 11:22
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© REUTERS / KyodoЛиквидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Пожарным японского города Киото удалось спустя пять часов ликвидировать пожар в студии аниме, подтверждена гибель 12 человек, еще около 10 человек находятся в состоянии клинической смерти, передает телеканал NHK.
Возгорание, по предварительным данным, началось в 10.35 по местному времени (04.35 мск) на первом этаже трехэтажного здания, в котором базируется одна из студий аниме компании Kyoto Animation, известной также под сокращенным названием KyoAni. По различным данным, в студии в момент пожара могли работать до 70 человек.
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По последней информации, подтверждена гибель 12 человек, еще не менее 10 человек находятся в состоянии клинической смерти, однако их гибель еще официально не подтверждена. Также не менее 36 человек пострадали. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов и противопожарных служб не могут установить местонахождение еще не менее 20 человек.
Как сообщили представители местной полиции, в совершении поджога уже сознался 41-летний мужчина. Мотив или имя злоумышленника пока не называются.
По словам очевидцев, они слышали выкрик "Умри!", когда мужчина разлил жидкость, похожую на бензин, а затем раздались несколько хлопков, похожих на взрывы. После этого из здания повалил черный дым.
В ликвидации пожара были задействованы около 40 пожарных расчетов.
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