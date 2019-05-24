В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре

Пожарные во время тушения пожара в торговом центре в индийском городе Сурат штата Гуджарат. 24 мая 2019

Пожарные во время тушения пожара в торговом центре в индийском городе Сурат штата Гуджарат. 24 мая 2019

Возгорание началось на втором этаже комплекса Taxshila. По данным издания, на третьем и четвертом этажах этого здания находится центр обучения. На кадрах с места происшествия видно, как люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись. Начато расследование.