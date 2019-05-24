В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. При пожаре в торговом центре в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) погибли по меньшей мере 15 человек, еще несколько пострадали, сообщает газета India Today со ссылкой на полицию.
"Число погибших может вырасти", — заявил представитель городской полиции Сатиш Кумар Мишра.
© REUTERS / StringerПожарные во время тушения пожара в торговом центре в индийском городе Сурат штата Гуджарат. 24 мая 2019
Пожарные во время тушения пожара в торговом центре в индийском городе Сурат штата Гуджарат. 24 мая 2019
Возгорание началось на втором этаже комплекса Taxshila. По данным издания, на третьем и четвертом этажах этого здания находится центр обучения. На кадрах с места происшествия видно, как люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись. Начато расследование.
#SuratFire: Surat Police Commissioner Satish Sharma has confirmed that at least 15 people are dead and the death toll is expected to rise. Fire at Takshshila complex in Sarthana; Actions will be taken against responsible: Police Commissioner. @ahmedabadmirror @CP_SuratCity pic.twitter.com/svreWsCn4Q— Jignesh Vora (@JigneshMIRROR) 24 мая 2019 г.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что переживает из-за происходящего в городе.
"Мои мысли сейчас с семьями погибших. Пусть раненые быстро поправятся", — написал он в твиттере.
Местные власти заявили, что окажут родственникам погибших финансовую помощь.