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РИА Новости

В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

15:50 02.09.2019 (обновлено: 17:42 02.09.2019)
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© Ventura County Fire DepartmentЛиквидация пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Ликвидация пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
© Ventura County Fire Department
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
Инцидент произошел у округа Вентура в районе Санта-Круз.
Береговая охрана Лос-Анджелеса сообщает, что на место выдвинулись спасательные команды. Нескольких членов экипажа удалось спасти, эвакуация продолжается.
По данным СМИ, на горящем судне могли находиться до 39 человек.
Представитель береговой охраны Эрон Бемис сообщил журналистам, что спасатели пока не могут проникнуть на корабль из-за продолжающегося пожара.
"Он угасает и снова загорается, возможно, из-за количества топлива на борту. Мы пока не можем пробить корпус и посмотреть, есть ли выжившие на этом этапе", — сказал Бемис.
По его словам, речь идет о коммерческом судне длиной 75 футов (около 23 метров), которое использовалось дайверами.
"Пять членов экипажа смогли высадиться, потому что они были в главной каюте. Тридцать четыре пассажира находились под палубами", — заключил представитель береговой охраны.
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только сказок не надо про высокий уровень жизни в сша)) в нью-йорке высокий, а в трущобах, коих полно на всех задворках америки все не так радужно) так же нищенствуют.
2 сентября, 17:18
Денег нет
3110019
Удивительно, что масштабные ЧП с гибелью людей бывают не только в РФ ... а простых людей реально жалко, соболезную родным!
2 сентября, 16:03
Витя Сирнова
2201514
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