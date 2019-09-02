В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

Ликвидация пожара на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Инцидент произошел у округа Вентура в районе Санта-Круз.

Береговая охрана Лос-Анджелеса сообщает, что на место выдвинулись спасательные команды. Нескольких членов экипажа удалось спасти, эвакуация продолжается.

По данным СМИ, на горящем судне могли находиться до 39 человек.

Представитель береговой охраны Эрон Бемис сообщил журналистам, что спасатели пока не могут проникнуть на корабль из-за продолжающегося пожара.

"Он угасает и снова загорается, возможно, из-за количества топлива на борту. Мы пока не можем пробить корпус и посмотреть, есть ли выжившие на этом этапе", — сказал Бемис.

По его словам, речь идет о коммерческом судне длиной 75 футов (около 23 метров), которое использовалось дайверами.