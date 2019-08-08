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РИА Новости

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

01:21, 8 августа 2019
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© Fotolia / rosastoСпециальный сигнал на крыше полицейского автомобиля
Специальный сигнал на крыше полицейского автомобиля
© Fotolia / rosasto
7 августа под Новороссийском произошло ДТП. По предварительным данным, четыре человека погибли, более 32 пострадали. Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой у поселка Верхнебаканский, на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск - Керчь. После столкновения обе машины упали в обрыв. В больницу Новороссийска доставлены 27 человек, в том числе 11 детей. Спасатели продолжают доставать людей из автобуса, в котором, по данным МЧС, был 41 человек - 39 пассажиров, водитель и экскурсовод. В легковом автомобиле находились четверо. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.
6 августа рано утром во вторник в Сасовском районе Рязанской области возле населенного пункта Пичкиряево микроавтобус Mercedes-Benz Vitо столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser, в региональном минздраве сообщили, что авария унесла жизни семи человек, восемь госпитализированы.
В ночь на 2 августа на 420-м километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", следовавшего из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault. Всего в автобусе ехали 23 человека. В результате ДТП погибли пять человек, 18 пострадали – 14 из них были госпитализированы.
30 июля днем на 1380-м километре федеральной трассы "Амур" в Шимановском районе. Водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением из-за сильного дождя, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Mercedes. Водитель и один из пассажиров Toyota погибли, 13 человек пострадали.
14 июля в Архангельском районе Башкирии перевернулся автобус, который перевозил 39 пассажиров по маршруту "Миндигулово - Набережные Челны". По предварительной информации, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась. Погибли шесть человек, еще, по различным данным, 13 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.
15 июня на автодороге "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате ДТП погибли восемь человек. Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в столкновении, ее отправили в больницу.
9 июня в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.
30 апреля автобус вылетел в кювет после столкновения с грузовиком в Орловской области. Авария произошла на 423 километре трассы М-2 "Крым". Автобус Youtong столкнулся с "Камазом", следовавшим в попутном направлении. В ДТП пострадали 20 человек, из них 15 – граждане Украины.
4 апреля на 65 километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали.
19 февраля на 1000 километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись "Камаз", пассажирский микроавтобус и иномарка. В результате крупного ДТП шесть человек погибли, 13 были госпитализированы в медучреждения города Шахты.
8 февраля в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся и упал с высоты 40-45 метров. В результате шесть человек погибли, 16 пострадали.
7 февраля в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала водитель служебного автобуса ПАЗ, в котором находилось 37 человек, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате 24 человека получили травмы, два человека были госпитализированы.
3 февраля в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые направлялись из города Ярцево Смоленской области в Калугу для выступления в конкурсе. Жертвами трагедии стали семь человек, включая трое детей. Были госпитализированы 35 человек, из них 27 детей.
10 января на четвертом километре автодороги "Сыктывкар-Троицко-Печорск" в республике Коми произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовоза, в результате которого пострадали более 20 человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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16 июня 2017, 12:36
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