Партии, прошедшие в Раду девятого созыва

Результаты экзит-поллов после парламентских выборов в Киев. 21 июля 2019

Результаты экзит-поллов после парламентских выборов в Киев. 21 июля 2019

Партия "Слуга народа"

"Слуга народа" – украинская политическая партия. Организация названа одним именем с комедийным сериалом 2017 года и фильмом 2019 года "Слуга народа" производства студии "Квартал-95".

По данным Минюста Украины, первоначально партия была зарегистрирована 13 апреля 2016 года под названием "Партия решительных перемен". Официальная регистрация партии под именем "Слуга народа" состоялась 2 декабря 2017 года.

Руководителем организации был Иван Баканов, который с 2013 года являлся руководителем украинской юмористической студии "Квартал 95".

21 января 2019 года партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в президенты Украины Владимира Зеленского, в то время занимавшего пост художественного руководителя студии "Квартал 95".

31 марта 2019 года в первом туре выборов президента Украины Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей и вышел во второй тур. 21 апреля 2019 года во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский одержал победу , набрав 73,22% голосов.

20 мая 2019 года Зеленский вступил в должность президента Украины.

22 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

27 мая 2019 года новым главой партии Слуга народа стал советник президента Украины Дмитрий Разумков.

Партия "Слуга народа" позиционирует себя как организация, "созданная для тех, кто готов менять страну". Цель партии – "построить страну, в которой хочется жить".

Среди основных пунктов программы партии – уничтожение системной коррупции, реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО, демонополизация ключевых отраслей экономики, введение режима наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов украинского происхождения, реформа правоохранительных органов и др. Партия также предлагает установить расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП, принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширение сотрудничества с Евросоюзом и НАТО. "Слуга народа" обещает провести всеукраинскую перепись населения и аудит системы социального обеспечения, ввести "экономический паспорт украинца", по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"



На внеочередных выборах на Украине 2007 года партия "Центр" "Оппозиционная платформа – За жизнь" была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 9 декабря 1999 года как Всеукраинское объединение "Центр". Первым председателем партии стал Степан Гавриш. В 2007 году его сменил бывший лидер партии Виктор Головко.На внеочередных выборах на Украине 2007 года партия "Центр" входила в состав избирательного блока "КУЧМА" (Конституция, Украина, честь, мир, антифашизм), но в парламент не прошла

В марте 2014 года лидером партии стал Вадим Рабинович.

В сентябре 2014 года "Центр" объединился с пятью партиями – Партией развития Украины, "Украина, вперед", Партией государственного нейтралитета Украины, "Трудовой Украиной" и "Новой политикой" – в оппозиционный блок, который возглавил Юрий Бойко. По итогам выборов 26 октября 2014 года блок получил 27 мест в парламенте Украины.

В 2016 году "Центр" вышел из "Оппозиционного блока", а 26 июля 2016 года Вадим Рабинович презентовали партию с новым названием "За жизнь".

В 2018 году в партию "За жизнь" вошел лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук, который был избран на внеочередном съезде председателем политсовета.

Осенью 2018 года сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко подписал соглашение с лидером партии "За жизнь" Рабиновичем о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь", 14 декабря 2018 года на съезде партия сформировалась в современном виде.

Юрий Бойко был выдвинут от партии кандидатом на выборах президента Украины 31 марта 2019 года, на которых занял четвертое место, набрав 11,67% голосов.

27 мая 2019 года на съезде партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович и Юрий Бойко были избраны сопредседателями.

Цели партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – возвращение мира в Донбассе, защита социальных прав граждан, экономическое развитие и укрепление страны.

Предвыборная программа партии включает шаги по мирному урегулированию конфликта и реинтеграции Донбасса (прямые переговоры Киев – Донецк – Луганск – Москва, прекращение экономической блокады Донбасса, предоставление автономного статуса Донбассу как неотъемлемой составляющей Украины путем внесения изменений в Конституцию и законы Украины и др.), борьбе с бедностью (снижение тарифов, повышение зарплат и пенсий, списание задолженности населения по ЖКХ и др.).

Внешнеполитическая стратегия партии включает нейтралитет Украины в военно-политической сфере и неучастие в любых военно-политических союзах, торгово-экономические связи с Россией и странами СНГ, пересмотр условий участия Украины во ВТО и ЗСТ с ЕС, сохранение транзитного потенциала страны и создание Трехстороннего газотранспортного консорциума.

Руководство партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" неоднократно посещало Россию, где встречалось с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Партия "Европейская солидарность"

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Государственном реестре политических партий Украины имеет регистрационный номер 1418, а датой ее регистрации числится 5 мая 2000 года. В начале избирательной кампании 2014 года эта партия позиционировалась как правопреемница партии "Солидарность" (регистрационный номер 1598, дата регистрации – 22 марта 2001 года).

Первым председателем партии "Солидарность" был Михаил Антонюк, в ноябре 2001 года его сменил Петр Порошенко, бывший тогда депутатом Верховной Рады III созыва. В декабре того же года партия присоединилась к избирательному "Блоку Виктора Ющенко "Наша Украина", Петр Порошенко был назначен руководителем избирательного штаба блока. Весной 2002 года партия "Солидарность" прошла в Верховную Раду IV созыва. В 2005 году лидер партии Порошенко перешел в состав партии "Наша Украина", а "Солидарность" перестала участвовать в политической и парламентской жизни Украины.

В июне 2013 года возрождаемая партия "Солидарность" приняла решение войти во Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Однако в конце 2013 года регистрационное свидетельство партии было аннулировано, а партию вычеркнули из государственного реестра, поскольку в течение последних 10 лет она не выдвигала кандидатов на парламентских или президентских выборах.

Несмотря на это, ради узнаваемости президентской силы на парламентских выборах 2014 года, "Солидарность" фактически реанимировали. Для регистрации на парламентских выборах команда Петра Порошенко взяла под контроль партию "Национальный альянс свободы и украинского патриотизма" Наступление ", переименовав ее в августе 2014 года во" Всеукраинское объединение "Солидарность". Партию возглавил депутат фракции "Батькивщина" Юрий Стець.

27 августа 2014 года ВО "Солидарность" было переименовано в "Блок Петра Порошенко". Главой блока стал Юрий Луценко.

На внеочередных парламентских выборах в 2014 году "Блок Петра Порошенко" набрал около 22% голосов, заняв второе место.

В конце января 2015 года партия "Блок Петра Порошенко" изменила название на "Блок Петра Порошенко – Солидарность".



24 мая 2019 года перед досрочными выборами в парламент партия "Блок Петра Порошенко – Солидарность" В конце августа 2015 года партия объединилась с "Украинским демократическим альянсом за реформы Виталия Кличко (УДАР)". Главой объединенной партии был избран Виталий Кличко.24 мая 2019 года перед досрочными выборами в парламент партия "Блок Петра Порошенко – Солидарность" сменила название на "Европейскую солидарность". 30 мая экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что вступил в партию, а 31 мая возглавил ее вместо Виталия Кличко.

предвыборной программе партия объявляет своей целью способствовать достижению необходимых условий для подачи заявки на вступление в Европейский Союз и получении плана действий для членства в НАТО к 2023 году. Она планирует введение миротворцев ООН на всю территорию Донбасса, обещает способствовать созданию рабочих мест с высокими зарплатами, стимулируя привлечение инвестиций.

Всеукраинское объединение "Батькивщина"

Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" создана 9 июля 1999 года. На втором партсъезде в декабре того же года главой ВО "Батькивщина" была избрана Юлия Тимошенко.

"Батькивщина" принимала участие в парламентских выборах 2002, 2006 и 2007 годов в составе блока Юлии Тимошенко. На выборах 2012 года на базе партии был сформирован единый список кандидатов от объединенной оппозиции. По итогам выборов "Объединенная оппозиция" получила в парламенте 101 место (22,67%) из 450.

В июне 2013 года "Батькивщина" объединилась с партиями "Фронт перемен", "Реформы и порядок". Председателем политсовета партии избрали Арсения Яценюка.

В преддверии внеочередных парламентских выборов 2014 года в "Батькивщине" произошел внутрипартийный конфликт, в результате которого из партии вышли глава МВД Украины Арсен Аваков, занимавший тогда пост премьер-министра страны Арсений Яценюк, занимавший пост спикера Верховной рады Александр Турчинов и ряд других политиков.

На выборах 26 октября 2014 года "Батькивщина" получила в Верховной раде Украины VIII созыва 17 депутатских мест по партийным спискам и еще два мандата по мажоритарным округам.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко была премьер-министром Украины (2005, 2007-2010), вице-премьером по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999-2001). Трижды боролась за президентское кресло. В 2010 году по итогам второго тура она проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48% голосов.

В 2014 году Тимошенко заняла второе место, набрав 12,81% голосов избирателей. На президентских выборах 2019 года она заняла третье место с 13,4%.

19 июня 2019 года Юлия Тимошенко сообщила, что партия "Батькивщина" подала в Центральную избирательную комиссию Украины документы для участия в парламентских выборах. По словам Тимошенко, у ее политсилы есть план первоочередных действий "Результат за 100 дней", который определяет неотложные шаги, необходимые стране сразу после выборов. Цель партии "Батькивщина" – пройти в парламент, создать в нем "коалицию действий" и на базе нового курса начать возрождать Украину.

Партия "Голос"

"Голос" – украинская политическая партия, о создании которой было объявлено 16 мая 2019 года. Ее презентация состоялась на Старокиевской горе в Киеве (Украина).

Из-за отсутствия времени партия не могла быть самостоятельно зарегистрирована, поэтому была создана на основе политической партии "Платформа инициатив", зарегистрированной 10 февраля 2015 года.

Министерство юстиции Украины перерегистрировало существующую ранее политсилу в партию "Голос" 21 мая 2019 года.

14 июня 2019 года партия подала в Центральную избирательную комиссию Украины документы для участия в парламентских выборах.

Лидером партии является Святослав Вакарчук – рок-музыкант и композитор, лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат VI созыва (2007-2008).

Первыми в партию вошли бывший замглавы министерства экономического развития Украины Юлия Клименко, бывший директор украинского филиала агентства по борьбе с коррупцией Transparency International Ярослав Юрчишин, бывший исполняющий обязанности главы Одесской областной госадминистрации Соломия Бобровская и др.

Партия "Голос" является правоцентристской и проевропейской. Она выступает за свободную украинскую экономику без олигархов и подотчетность власти гражданам Украины.

В соответствии с предвыборной программой , основой внешней политики Украины партия считает курс на приобретение членства в ЕС и усиление безопасности Украины за счет присоединения к НАТО. Главными целями партии являются создание достойных условий службы для военных, обогащение отечественной культуры разнообразными достижениями глобальной культуры, внедрение справедливой и гибкой социальной политики, расширение государственного финансирования лекарств, налаживание эффективной антикоррупционной системы и т.д.