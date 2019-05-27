Советник президента Украины Разумков возглавил партию "Слуга народа"

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в понедельник заявил, по возглавил партию "Слуга Народа".
По данным совместного опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яремко, пять партий, среди которых лидирует "Слуга народа", могут преодолеть 5% барьер на выборах в Верховную раду.
"Недавно прошел съезд партии "Слуга народа". Были проведены изменения в руководстве партии. Иван Баканов в связи с тем, что ушел на государственную службу, не мог дальше занимать эту должность. И партия доверила выполнять эту функцию мне", - заявил Разумков на пресс-конференции.
Ранее Баканов был назначен на должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины.