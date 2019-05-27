Советник президента Украины Разумков возглавил партию "Слуга народа"

По данным совместного опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яремко, пять партий, среди которых лидирует "Слуга народа", могут преодолеть 5% барьер на выборах в Верховную раду.

"Недавно прошел съезд партии "Слуга народа". Были проведены изменения в руководстве партии. Иван Баканов в связи с тем, что ушел на государственную службу, не мог дальше занимать эту должность. И партия доверила выполнять эту функцию мне", - заявил Разумков на пресс-конференции.