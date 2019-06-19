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РИА Новости

Партия Тимошенко подала документы в ЦИК Украины

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила подала в Центральную избирательную комиссию Украины документы для участия в парламентских выборах.
"Батькивщина" подает документы в Центральную избирательную комиссию для участия в парламентских выборах, которые состоятся 21 июля", - заявила в среду Тимошенко на странице в Facebook под видеотрансляцией подачи документов в ЦИК.
По словам Тимошенко, у ее политсилы есть план первоочередных действий "Результат за 100 дней", который определяет неотложные шаги, необходимые стране сразу после выборов. "Цель партии "Батькивщина" - пройти в парламент, создать в нем "коалицию действий" и на базе нового курса начать возрождать Украину", - цитирует заявление Тимошенко пресс-служба партии.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Урны для голосования на Украине
15 июня, 10:00
Размежеваться, а потом объединиться. Украинские партии сливаются в коалицииДо внеочередных выборов в Верховную раду Украины осталось немногим больше месяца. За это время нужно успеть перегруппироваться, переименоваться, а кому-то даже "переобуться", чтобы занять места в парламенте. Если, конечно, выборы состоятся.
По опубликованным ранее данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, партию "Батькивщина" готовы поддержать 7,3% респондентов.
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