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РИА Новости

Партия Вакарчука "Голос" подала документы для участия в выборах в Раду

Вчера, 18:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии "Голос"
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Партия "Голос", лидером которой является украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, подала в Центральную избирательную комиссию документы для участия в парламентских выборах, сообщила в пятницу пресс-служба политсилы.
"Четырнадцатого июня 2019 - команда "Голоса" официально подала в Центральную избирательную комиссию документы для участия в парламентских выборах", - говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя партии Ярослава Юрчишина, избирательный закон предусматривает большое количество бумажных документов, которые можно было бы подавать в электронном виде. В случае прохождения в Раду, политсила намерена инициировать изменения, чтобы лишить ЦИК лишней бумажной работы. Кроме того, партия предлагает поднять зарплаты членам участковых избирательных комиссий, чтобы избежать их подкупа.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным исследования центра "Социс" среди тех, кто определился, и будет голосовать партию "Голос" готовы поддержать 4,9% респондентов.
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