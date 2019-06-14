Партия Вакарчука "Голос" подала документы для участия в выборах в Раду

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Партия "Голос", лидером которой является украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, подала в Центральную избирательную комиссию документы для участия в парламентских выборах, сообщила в пятницу пресс-служба политсилы.

"Четырнадцатого июня 2019 - команда "Голоса" официально подала в Центральную избирательную комиссию документы для участия в парламентских выборах", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя партии Ярослава Юрчишина, избирательный закон предусматривает большое количество бумажных документов, которые можно было бы подавать в электронном виде. В случае прохождения в Раду, политсила намерена инициировать изменения, чтобы лишить ЦИК лишней бумажной работы. Кроме того, партия предлагает поднять зарплаты членам участковых избирательных комиссий, чтобы избежать их подкупа.