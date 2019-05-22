Зеленский назначил главу партии "Слуга народа" первым замглавы СБУ

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Баканов является руководителем партии с 27 ноября 2018 года.
Партия "Слуга народа" выдвигала Зеленского кандидатом на выборах президента Украины, которые он выиграл.