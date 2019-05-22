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РИА Новости

Зеленский назначил главу партии "Слуга народа" первым замглавы СБУ

12:49
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Баканов является руководителем партии с 27 ноября 2018 года.
Партия "Слуга народа" выдвигала Зеленского кандидатом на выборах президента Украины, которые он выиграл.
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Киеве. 20 мая 2019
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Служба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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