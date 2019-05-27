Рабинович и Бойко стали сопредседателями "Оппозиционной платформы"

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович сообщил, что он и его коллега Юрий Бойко стали сопредседателями партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По его словам, такое решение утвердили в понедельник на съезде партии. Рабинович и ранее возглавлял "Оппозиционную платформу - За жизнь", а Бойко являлся кандидатом от этой партии на выборах президента Украины, прошедших весной этого года. Он занял только четвертое место и во второй тур не прошел.

"Мы (Рабинович и Бойко - ред.) фактически давно сопредседатели партии, но де-юре с сегодня", - сказал Рабинович в эфире украинского телеканала NewsOne

Он отметил, что Виктор Медведчук остался главой политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Рабинович напомнил, что главная задача партии - возвращение мира в Донбассе. "Как и все остальные, я хочу мира, я хочу экономического процветания", - добавил депутат Рады.