Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.

Порошенко после проигрыша на президентских выборах в апреле заявил, что не намерен уходить из политики. Партия Порошенко "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность".

"Присоединился к нашей партии "Европейская Солидарность"! Сегодня написал заявление и получил членский билет. Присоединяйтесь к "Европейской Солидарности". Только мы обеспечим движение нашей страны в ЕС и НАТО! Вместе защитим Украину!" - написал Порошенко на своей странице в Facebook.