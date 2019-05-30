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РИА Новости

Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"

14:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Порошенко после проигрыша на президентских выборах в апреле заявил, что не намерен уходить из политики. Партия Порошенко "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность".
"Присоединился к нашей партии "Европейская Солидарность"! Сегодня написал заявление и получил членский билет. Присоединяйтесь к "Европейской Солидарности". Только мы обеспечим движение нашей страны в ЕС и НАТО! Вместе защитим Украину!" - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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