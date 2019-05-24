Партия Порошенко сменила название на "Европейскую солидарность"

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность", сообщила пресс-служба политсилы в пятницу.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу в четверг.

"Партия "Блок Петра Порошенко" - Солидарность" меняет название, такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов ... делегаты съезда партии приняли новое наименование - партия "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.