КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Такое решение поддержали делегаты съезда.
Партия ранее называлась "Блок Петра Порошенко", но перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название.
Сам экс-президент вступил в "Европейскую солидарность" накануне и получил партбилет.
Очередные выборы в Раду должны были состояться в октябре, но новый президент страны Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.