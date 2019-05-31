Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"

Партия ранее называлась "Блок Петра Порошенко", но перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название.

Сам экс-президент вступил в "Европейскую солидарность" накануне и получил партбилет.

Очередные выборы в Раду должны были состояться в октябре, но новый президент страны Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.