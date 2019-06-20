Биография Владимира Когана

В 1989 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство".

Кандидат экономических наук.

В 1983-1985 годах проходил срочную службу в рядах Советской армии.

В 1989-1990 годах работал механиком на автобазе Госкоминтурист СССР в Ленинграде.

С 1990 по 1992 год был заместителем директора Ассоциации предприятий и обществ "Инвент" и "Инверт" (Ленинград).

В 1992-1998 годах занимал пост генерального директора ЗАО "Петровский трейд хаус" (Санкт-Петербург).

В 1996 году Владимир Коган стал заместителем председателя, затем председателем Наблюдательного совета ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ, Санкт-Петербург).

С апреля 1997 года – президент ФПГ "Северо-западное продовольственное объединение "Вита" (объединяло ПСБ, Вита-банк и около 50 предприятий пищевой промышленности). В 1998-2005 годах – президент банковской группы ЗАО "Банкирский дом "Санкт-Петербург", учрежденной банками "Петровский", "Санкт-Петербург" и ПСБ.

С ноября 2005 года занимал пост генерального директора ФКП "Северо-западная дирекция Госстроя России – Дирекция комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга от наводнений".

С декабря 2005 года по ноябрь 2008 года Владимир Коган работал заместителем руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Москва).

В 2008-2011 годах ‑ директор департамента капитальных вложений, директор департамента строительства министерства регионального развития РФ.

В 2011-2012 годах был директором по стратегическому планированию ООО "Нефтегазиндустрия-менеджмент" (Москва).

С 11 июля по 24 декабря 2012 года ‑ заместитель министра регионального развития РФ ‑ руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству ( Госстрой ).

В 2013-2016 годах был президентом ООО "Нефтегазиндустрия-Менеджмент".

В 2015 году Владимир Коган заключил соглашение с основным акционером банка "Уралсиб" Николаем Цветковым о приобретении 82% акций Публичного акционерного общества "Банк Уралсиб"

С апреля 2016 года Владимир Коган являлся председателем Наблюдательного совета ПАО "Банк Уралсиб", а с ноября 2016 года также и президентом этого банка

В списке богатейших бизнесменов России 2019 года, по версии журнала Forbes он занимал 140-е место с состоянием 750 миллионов долларов