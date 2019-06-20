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РИА Новости

Биография Владимира Когана

Вчера, 17:58
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Владимир Коган
Владимир Коган
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Российский банкир Владимир Игоревич Коган родился 27 апреля 1963 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1989 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство".
Кандидат экономических наук.
В 1983-1985 годах проходил срочную службу в рядах Советской армии.
В 1989-1990 годах работал механиком на автобазе Госкоминтурист СССР в Ленинграде.
С 1990 по 1992 год был заместителем директора Ассоциации предприятий и обществ "Инвент" и "Инверт" (Ленинград).
В 1992-1998 годах занимал пост генерального директора ЗАО "Петровский трейд хаус" (Санкт-Петербург).
В 1996 году Владимир Коган стал заместителем председателя, затем председателем Наблюдательного совета ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ, Санкт-Петербург).
С апреля 1997 года – президент ФПГ "Северо-западное продовольственное объединение "Вита" (объединяло ПСБ, Вита-банк и около 50 предприятий пищевой промышленности). В 1998-2005 годах – президент банковской группы ЗАО "Банкирский дом "Санкт-Петербург", учрежденной банками "Петровский", "Санкт-Петербург" и ПСБ.
С ноября 2005 года занимал пост генерального директора ФКП "Северо-западная дирекция Госстроя России – Дирекция комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга от наводнений".
С декабря 2005 года по ноябрь 2008 года Владимир Коган работал заместителем руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Москва).
В 2008-2011 годах ‑ директор департамента капитальных вложений, директор департамента строительства министерства регионального развития РФ.
В 2011-2012 годах был директором по стратегическому планированию ООО "Нефтегазиндустрия-менеджмент" (Москва).
С 11 июля по 24 декабря 2012 года ‑ заместитель министра регионального развития РФ ‑ руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой).
В 2013-2016 годах был президентом ООО "Нефтегазиндустрия-Менеджмент".
В 2015 году Владимир Коган заключил соглашение с основным акционером банка "Уралсиб" Николаем Цветковым о приобретении 82% акций Публичного акционерного общества "Банк Уралсиб".
С апреля 2016 года Владимир Коган являлся председателем Наблюдательного совета ПАО "Банк Уралсиб", а с ноября 2016 года также и президентом этого банка.
Владимир Коган был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета (2018).
В списке богатейших бизнесменов России 2019 года, по версии журнала Forbes он занимал 140-е место с состоянием 750 миллионов долларов.
Владимир Коган скончался 21 июня 2019 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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