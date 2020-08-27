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Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина Федун впервые вошла в список 25 самых богатых в России женщин по версии журнала Forbes. Она РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:19
2020-08-27T19:16
россия
татьяна бакальчук
леонид федун
елена рыболовлева
forbes
елена батурина
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Дочь совладельца нефтяной компании "<a href="http://ria.ru/organization_LUKOJJL/" target="_blank" data-auto="true">Лукойл</a>" <a href="http://ria.ru/person_LeonidFedun/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Федуна</a> Екатерина Федун впервые вошла в список 25 самых богатых в России женщин по версии журнала <a href="https://www.forbes.ru/rating/407717-25-bogateyshih-zhenshchin-rossii-2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">Forbes</a>. Она оказалась там сразу на третьем месте, ее состояние оценивается в 700 миллионов долларов.Лидеры списка остались теми же — возглавляет его снова президент компании Inteco Management <a href="http://ria.ru/person_Elena_Baturina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Батурина</a>, чье состояние выросло до 1,3 миллиарда долларов. На второй позиции основательница Wildberries, самого крупного интернет-магазина в России, <a href="http://ria.ru/person_tatyana-bakalchuk/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Бакальчук</a>, ее состояние оценивается в 1,1 миллиарда. Как отмечает издание, второй год подряд в списке сразу две обладательницы миллиардного состояния.Следующей идет частный инвестор Татьяна Ковальчук, жена бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kovalchuk/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Ковальчука</a>, с состоянием, оцениваемым в 600 миллионов долларов. <a href="http://ria.ru/person_Elena_Rybolovleva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Рыболовлева</a>, которая в первый раз вошла в список Forbes Woman в 2016 году благодаря завершению судебной тяжбы с экс-супругом <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjRybolovlev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Рыболовлевым</a>, в новом рейтинге находится на пятом месте. Forbes оценил ее состояние в 600 миллионов. За ней идет акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева с полумиллиардом долларов.На седьмое место Forbes поместил дочь миллиардера <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Rotenberg/" target="_blank" data-auto="true">Аркадия Ротенберга</a> Лилию Ротенберг, с состоянием также в 500 миллионов долларов. За ней идет заместитель председателя правления "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэка</a>" Татьяна Кузнецова, ее состояние оценено в 450 миллионов долларов.На девятом месте, с состоянием в 400 миллионов долларов, находится Евгения Гурьева, которая с 2007 года напрямую владеет пакетом акций "<a href="http://ria.ru/organization_FosAgro/" target="_blank" data-auto="true">Фосагро</a>". В конце топ-10 Наталья Луценко, совладелица группы компаний "Содружество", также с 400 миллионов долларов.Вторым новичком в рейтинге является <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-kogan/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Коган</a>, вдова умершего в 2019 году основного акционера компании "Уралсиб" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kogan/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Когана</a>. Она унаследовала долю супруга (81,8%) в банке, который входит в топ-30 самых крупных российских банков. Forbes оценил принадлежащее ей состояние в 350 миллионов долларов, она находится на 13-й позиции в списке.Притом что рейтинг 25 самых богатых женщин отличается постоянством, в нынешнем году в списке сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавирусной инфекции экономический кризис, совокупное состояние участниц достигло новой рекордной отметки в 10,7 миллиарда долларов. Журнал отмечает, что приводимая оценка — стоимость активов, которые им принадлежат, то есть акций компаний, объектов недвижимости и другого.
https://ria.ru/20200825/forbes-1576269095.html
https://ria.ru/20200826/bezos-1576321837.html
https://ria.ru/20200521/1571770820.html
Нам радоваться, завидовать или что?
80
особенно умиляют супруги и дочери)) Вот как надо - не работать, но быть миллионершами) нужно просто правильно выйти зхамуж и родиться)
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34
россия
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россия, татьяна бакальчук, леонид федун, елена рыболовлева, forbes, елена батурина, экономика

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

10:19 27.08.2020 (обновлено: 19:16 27.08.2020)
19915
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкЛеонид Федун с супругой Мариной и дочерью Екатериной
Леонид Федун с супругой Мариной и дочерью Екатериной
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина Федун впервые вошла в список 25 самых богатых в России женщин по версии журнала Forbes. Она оказалась там сразу на третьем месте, ее состояние оценивается в 700 миллионов долларов.
Лидеры списка остались теми же — возглавляет его снова президент компании Inteco Management Елена Батурина, чье состояние выросло до 1,3 миллиарда долларов. На второй позиции основательница Wildberries, самого крупного интернет-магазина в России, Татьяна Бакальчук, ее состояние оценивается в 1,1 миллиарда. Как отмечает издание, второй год подряд в списке сразу две обладательницы миллиардного состояния.
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Следующей идет частный инвестор Татьяна Ковальчук, жена бизнесмена Юрия Ковальчука, с состоянием, оцениваемым в 600 миллионов долларов. Елена Рыболовлева, которая в первый раз вошла в список Forbes Woman в 2016 году благодаря завершению судебной тяжбы с экс-супругом Дмитрием Рыболовлевым, в новом рейтинге находится на пятом месте. Forbes оценил ее состояние в 600 миллионов. За ней идет акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева с полумиллиардом долларов.
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на заседании Совета Федерации России
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на заседании Совета Федерации России
На седьмое место Forbes поместил дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилию Ротенберг, с состоянием также в 500 миллионов долларов. За ней идет заместитель председателя правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова, ее состояние оценено в 450 миллионов долларов.
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На девятом месте, с состоянием в 400 миллионов долларов, находится Евгения Гурьева, которая с 2007 года напрямую владеет пакетом акций "Фосагро". В конце топ-10 Наталья Луценко, совладелица группы компаний "Содружество", также с 400 миллионов долларов.
Вторым новичком в рейтинге является Людмила Коган, вдова умершего в 2019 году основного акционера компании "Уралсиб" Владимира Когана. Она унаследовала долю супруга (81,8%) в банке, который входит в топ-30 самых крупных российских банков. Forbes оценил принадлежащее ей состояние в 350 миллионов долларов, она находится на 13-й позиции в списке.
Притом что рейтинг 25 самых богатых женщин отличается постоянством, в нынешнем году в списке сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавирусной инфекции экономический кризис, совокупное состояние участниц достигло новой рекордной отметки в 10,7 миллиарда долларов. Журнал отмечает, что приводимая оценка — стоимость активов, которые им принадлежат, то есть акций компаний, объектов недвижимости и другого.
Баннер с логотипом Forbes
21 мая, 11:03
Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России
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РоссияТатьяна БакальчукЛеонид ФедунЕлена РыболовлеваForbesЕлена БатуринаЭкономика
Популярные комментарии
Нам радоваться, завидовать или что?
27 августа, 10:31
Егор Панкратов
57190220
особенно умиляют супруги и дочери)) Вот как надо - не работать, но быть миллионершами) нужно просто правильно выйти зхамуж и родиться)
27 августа, 10:41
О Ольга Занкова
62111123
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