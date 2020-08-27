https://ria.ru/20200827/forbes-1576367113.html

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

Дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина Федун впервые вошла в список 25 самых богатых в России женщин по версии журнала Forbes. Она РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:19

2020-08-27T10:19

2020-08-27T19:16

россия

татьяна бакальчук

леонид федун

елена рыболовлева

forbes

елена батурина

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Дочь совладельца нефтяной компании "<a href="http://ria.ru/organization_LUKOJJL/" target="_blank" data-auto="true">Лукойл</a>" <a href="http://ria.ru/person_LeonidFedun/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Федуна</a> Екатерина Федун впервые вошла в список 25 самых богатых в России женщин по версии журнала <a href="https://www.forbes.ru/rating/407717-25-bogateyshih-zhenshchin-rossii-2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">Forbes</a>. Она оказалась там сразу на третьем месте, ее состояние оценивается в 700 миллионов долларов.Лидеры списка остались теми же — возглавляет его снова президент компании Inteco Management <a href="http://ria.ru/person_Elena_Baturina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Батурина</a>, чье состояние выросло до 1,3 миллиарда долларов. На второй позиции основательница Wildberries, самого крупного интернет-магазина в России, <a href="http://ria.ru/person_tatyana-bakalchuk/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Бакальчук</a>, ее состояние оценивается в 1,1 миллиарда. Как отмечает издание, второй год подряд в списке сразу две обладательницы миллиардного состояния.Следующей идет частный инвестор Татьяна Ковальчук, жена бизнесмена <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kovalchuk/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Ковальчука</a>, с состоянием, оцениваемым в 600 миллионов долларов. <a href="http://ria.ru/person_Elena_Rybolovleva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Рыболовлева</a>, которая в первый раз вошла в список Forbes Woman в 2016 году благодаря завершению судебной тяжбы с экс-супругом <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjRybolovlev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Рыболовлевым</a>, в новом рейтинге находится на пятом месте. Forbes оценил ее состояние в 600 миллионов. За ней идет акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева с полумиллиардом долларов.На седьмое место Forbes поместил дочь миллиардера <a href="http://ria.ru/person_Arkadijj_Rotenberg/" target="_blank" data-auto="true">Аркадия Ротенберга</a> Лилию Ротенберг, с состоянием также в 500 миллионов долларов. За ней идет заместитель председателя правления "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэка</a>" Татьяна Кузнецова, ее состояние оценено в 450 миллионов долларов.На девятом месте, с состоянием в 400 миллионов долларов, находится Евгения Гурьева, которая с 2007 года напрямую владеет пакетом акций "<a href="http://ria.ru/organization_FosAgro/" target="_blank" data-auto="true">Фосагро</a>". В конце топ-10 Наталья Луценко, совладелица группы компаний "Содружество", также с 400 миллионов долларов.Вторым новичком в рейтинге является <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-kogan/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Коган</a>, вдова умершего в 2019 году основного акционера компании "Уралсиб" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kogan/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Когана</a>. Она унаследовала долю супруга (81,8%) в банке, который входит в топ-30 самых крупных российских банков. Forbes оценил принадлежащее ей состояние в 350 миллионов долларов, она находится на 13-й позиции в списке.Притом что рейтинг 25 самых богатых женщин отличается постоянством, в нынешнем году в списке сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавирусной инфекции экономический кризис, совокупное состояние участниц достигло новой рекордной отметки в 10,7 миллиарда долларов. Журнал отмечает, что приводимая оценка — стоимость активов, которые им принадлежат, то есть акций компаний, объектов недвижимости и другого.

https://ria.ru/20200825/forbes-1576269095.html

https://ria.ru/20200826/bezos-1576321837.html

https://ria.ru/20200521/1571770820.html

Егор Панкратов Нам радоваться, завидовать или что? 80

Ольга Занкова особенно умиляют супруги и дочери)) Вот как надо - не работать, но быть миллионершами) нужно просто правильно выйти зхамуж и родиться) 80

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна бакальчук, леонид федун, елена рыболовлева, forbes, елена батурина, экономика