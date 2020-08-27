Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
10:19 27.08.2020 (обновлено: 19:16 27.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкЛеонид Федун с супругой Мариной и дочерью Екатериной
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина Федун впервые вошла в список 25 самых богатых в России женщин по версии журнала Forbes. Она оказалась там сразу на третьем месте, ее состояние оценивается в 700 миллионов долларов.
Лидеры списка остались теми же — возглавляет его снова президент компании Inteco Management Елена Батурина, чье состояние выросло до 1,3 миллиарда долларов. На второй позиции основательница Wildberries, самого крупного интернет-магазина в России, Татьяна Бакальчук, ее состояние оценивается в 1,1 миллиарда. Как отмечает издание, второй год подряд в списке сразу две обладательницы миллиардного состояния.
Следующей идет частный инвестор Татьяна Ковальчук, жена бизнесмена Юрия Ковальчука, с состоянием, оцениваемым в 600 миллионов долларов. Елена Рыболовлева, которая в первый раз вошла в список Forbes Woman в 2016 году благодаря завершению судебной тяжбы с экс-супругом Дмитрием Рыболовлевым, в новом рейтинге находится на пятом месте. Forbes оценил ее состояние в 600 миллионов. За ней идет акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева с полумиллиардом долларов.
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на заседании Совета Федерации России
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на заседании Совета Федерации России
На седьмое место Forbes поместил дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилию Ротенберг, с состоянием также в 500 миллионов долларов. За ней идет заместитель председателя правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова, ее состояние оценено в 450 миллионов долларов.
На девятом месте, с состоянием в 400 миллионов долларов, находится Евгения Гурьева, которая с 2007 года напрямую владеет пакетом акций "Фосагро". В конце топ-10 Наталья Луценко, совладелица группы компаний "Содружество", также с 400 миллионов долларов.
Вторым новичком в рейтинге является Людмила Коган, вдова умершего в 2019 году основного акционера компании "Уралсиб" Владимира Когана. Она унаследовала долю супруга (81,8%) в банке, который входит в топ-30 самых крупных российских банков. Forbes оценил принадлежащее ей состояние в 350 миллионов долларов, она находится на 13-й позиции в списке.
Притом что рейтинг 25 самых богатых женщин отличается постоянством, в нынешнем году в списке сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавирусной инфекции экономический кризис, совокупное состояние участниц достигло новой рекордной отметки в 10,7 миллиарда долларов. Журнал отмечает, что приводимая оценка — стоимость активов, которые им принадлежат, то есть акций компаний, объектов недвижимости и другого.