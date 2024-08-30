В России появилась новая женщина-миллиардер
Forbes: жена банкира Когана Людмила вошла в число двадцати богатейших женщин РФ
© Фото : СПбГАСУЛюдмила Коган
© Фото : СПбГАСУ
Людмила Коган. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Основной акционер банка "Уралсиб" Людмила Коган стала долларовым миллиардером и вошла в число 20 богатейших женщин России, пишет журнал Forbes.
"В России появилась новая женщина-миллиардер. Согласно расчетам Forbes, капитал основного акционера банка "Уралсиб" Людмилы Коган составляет один миллиард долларов. Свои акции она унаследовала от мужа, Владимира Когана, умершего в 2019 году", — говорится в материале.
По данным издания, основа ее состояния — контрольный пакет акций "Уралсиба", входящего в двадцатку крупнейших банков в России. В июне она получила от него дивиденды на сумму около семи миллиардов рублей после вычета НДФЛ.
"Представитель Коган не может подтвердить эти данные, так как официальной независимой оценки капитала не проводилось, а полноту и актуальность информации из публичных источников, на основании которой делался рейтинг, оценить невозможно", — ответили в пресс-службе "Уралсиба" на запрос РИА Новости.
Коган также принадлежат крупная лизинговая компания "Интерлизинг" и разные доли в компаниях, входящих в инвестиционно-строительную группу "БФА-Девелопмент", которая строит жилье и владеет несколькими бизнес-центрами в Санкт-Петербурге.
Лидером рейтинга самых богатых женщин страны остается основательница и совладелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее капитал составляет 5,5 миллиарда долларов.
Отмечается, что в этом году в списке оказались восемь женщин-миллиардеров, тогда как в 2023-м их было семь, а до этого долгое время туда входили только Бакальчук и Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов).